Kleine Ehrung für große Erfinder

Er soll „das Projekt lebendig halten und schöne Momente in Erinnerung rufen“, so der Vorstand: Mit einem Kalender für Freunde und Sponsoren hat der Verein „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ zwölf Bronzeplatten dokumentiert, die bislang entlang der Bismarckstraße wichtige Erfindungen und Erfinder aus Technik wie Kultur und Gesellschaft würdigen. Seit über einem Jahr kam nämlich keine neue Platte dazu.

„Das Jahr 2020 war für unser Projekt scheinbar ein Jahr des Stillstandes“, schreiben Vorsitzender Fritz-Jochen Weber und seine Stellvertreterin Roswitha Henz-Best. Doch dem sei nicht so. Wegen der Corona-Pandemie habe man zwar keine Veranstaltungen durchführen können. „Aber wir haben an dem Projekt weitergearbeitet und konnten Fortschritte erzielen“, so der Vorstand. Nach einer Idee von Fritz-Jochen Weber gestaltete Roswitha Henz-Best daher mit Fotos von Norbert Leidig den Kalender, der zwölf der bisher 21 verlegten Bronzeplatten im Großformat und dazu kleinere Aufnahmen der jeweiligen Veranstaltung zur Verlegung enthält.

Sponsoren gesucht

Die Idee geht auf den früheren Lehrer und ehemaligen CDU-Stadtrat Paul Buchert zurück, der unverdrossen eine bessere Würdigung der Stadt für ihre Erfinder anmahnte. Daraus entwickelt sich das Konzept zu dem, wie Henz-Best einmal sagte, „Mannheimer Walk of Fame“. Es dauerte aber bis Mai 2017, bis die erste der 42 geplanten Bronzeplatten von 42 auf 42 Zentimeter verlegt werden konnte. Den Entwurf für die Gestaltung der Platten machte Fritz-Jochen Weber. Da hier aber nur wenige Informationen und ein Bild Platz finden, gibt es einen QR-Code, über den weiterführende Angaben auf einer Internetseite abrufbar sind. Eine Platte kostet mit Verlegung und Versicherung für eventuelle künftige Schäden 5500 Euro. Die Gewinnung von Sponsoren erweist sich daher als nicht so einfach – weshalb sich auch die Realisierung der „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ hinzieht. Für 17 Erfinder fehlen noch Gönner.

Die Platten zu Julius Hatry, Erfinder des Raketenflugzeug, und dem Arzt Adolf Kußmaul, Miturheber des Begriffs Biedermeier, sind aber fertig. Die Platte für Prosper L’Orange, Entwickler des ersten kompressorlosen Dieselmotors, befinde sich „in der Umsetzung“, heißt es. Verlegen will man sie, wenn das Wetter und die Corona-Pandemie es zulassen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021