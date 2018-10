Kleine Isettas groß in Szene gesetzt

Rund 50 000 Besucher aus ganz Europa sind am Wochenende auf das Maimarktgelände geströmt. Aus Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, der Schweiz und Polen sind die Anhänger des „rostigsten Hobbies der Welt“, wie es Veranstalter Winfried A. Seidel gerne formuliert, sehr weit angereist, um Teile oder Fahrzeuge zu verkaufen oder zu erwerben. Die eingefleischten Schrauber und Sammler belagerten das Maimarktgelände. Viele schleppten die gerade erstandenen Ersatzteile im Bollerwagen zu ihren Autos, um stolz wieder den Heimweg anzutreten.

Corinna und Jörg Bold waren am morgen um vier Uhr aufgestanden, um von Duisburg auf das Mühlfeld zu gelangen. Jetzt stehen sie bei einem Verkäufer und verhandeln über den Preis eines Zündapp-Motors. „Wenn es ums Geld geht, bin ich die Richtige, das Fachliche regelt mein Mann“, lacht Corinna. Der ist von dem Zustand des Teils absolut überzeugt. „Saubere Arbeit, bestens überholt“, meint Jörg.

Handeln gehört offensichtlich zum Geschäft. Denn es dauert noch eine gehörige Weile, bis Käufer und Verkäufer in das Geschäft einschlagen. Aber per Handschlag ist es schließlich besiegelt. Der Motor wechselt den Besitzer.

Kaufvertrag per Handschlag

„Mal sehen, was ich damit zu Hause mache. Vielleicht kommt er ins Ersatzteillager, vielleicht restauriere ich damit auch ein Motorrad. Jedenfalls bin ich über das Geschäft sehr erfreut. Das war ein echtes Schnäppchen“, stellt Jörg fest. Jetzt will er noch über den Maimarkt pilgern, um nach einem VW-Käfer und einem Opel GT Ausschau zu halten. „Aber wir haben leider nur noch einen Platz in der Garage frei“, fällt ihm ein. „Dann müssen wir eben etwas verkaufen“, kontert Ehefrau Corinna gelassen. Nur wenig später stehen sie vor einem weinroten Exemplar des bis zum Jahr 2002 meist verkauftesten Autos der Welt: ein VW Käfer. „Der ist sehr schön“, sind sie sich einig. Aber der Preis (17 000 Euro) ist ihnen zu hoch, sie lassen vom Kauf ab.

Nur unweit entfernt steht ein Adler-Trumpf Junior Sport, Baujahr 1937. „Das Auto habe ich vor 40 Jahren versteckt auf einem Hof gefunden“, erzählt der Besitzer. 30 Jahre habe es gedauert, bis das Auto fertig restauriert war. „Jetzt bin ich so alt, dass ich das nicht mehr behalten möchte“, fügt er hinzu. Der stolze Preis von 65 000 Euro hält doch so manchen interessierten Betrachter von einem Gespräch mit dem Besitzer ab, dessen ölige, schwarze Fingernägel erkennbar darauf hinweisen, dass es an dem Auto immer noch etwas zu tun gibt.

Überall fallen wunderschön restaurierte Autos und Motorräder ins Auge, wie etwa zwei BMW-Isetta aus den 1950er Jahren, die für je 20 000 Euro zum Verkauf stehen.

Aber auch ein Ford Granada, der nur noch „durch den Rost zusammen gehalten wird“, wie es ein Oberschwabe formulierte, steht zum Verkauf. „Wer sich an das Fahrzeug wagt, der hat noch viel vor“, lacht er und wendet sich ab.

Viele Autos und Motorräder

Ihm hat es da eher ein Mini Cooper von British Leyland angetan, der 590 Euro kosten soll. „Das entspricht schon eher meinem Geldbeutel“, lacht er. Aber es geht auch günstiger. Ein Motorrad der Marke Moto Guzzi aus dem Jahr 1948 kostet gerade einmal 20 Euro. „Da bekommst du doch keine Ersatzteile mehr dafür“ rät ein Besucher ab. Aber das spielt für einen leidenschaftlichen Sammler keine Rolle. „So etwas kriegst du nirgends mehr“, sagt ein Automechaniker aus Ulm und greift zu.

