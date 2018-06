Kleine Panne nur zum Auftakt

Anzeige

Ein fröhliches Markttreiben, Musik satt sowie Theater und Tanz auf der Bühne haben am Wochenende zahlreiche Besucher zum Neckarauer Stadtteilfest gelockt. Organisiert wurde es wieder von der Interessengemeinschaft (IG) Neckarauer Vereine. Deren Vorsitzende Claudia Küstner war „hochzufrieden“ mit dem Zuspruch an beiden Festtagen – trotz Fußballweltmeisterschaft.

Rund 20 Stände

Schon bei der offiziellen Eröffnung mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Eisenhauer war der Biergarten auf dem Marktplatz bis auf den letzten Platz gefüllt. Beim traditionellen Fassbieranstich sorgte Barbara Eckart-Stahl für ein unerwartetes Vergnügen bei den Gästen. Beim dritten Hammerschlag zerschmetterte die Neckarauer Künstlerin den unter den Zapfhahn gehaltenen Bierkrug von IG-Vorstandsmitglied Wolfgang Taubert, so dass der verdutzte Stadtrat nur noch den Henkel in der Hand hielt.

Ein großes Lob zollte die Vorsitzende in ihrer Festansprache den engagierten Neckarauer Vereinen, die zum Gelingen des Festes beitrugen. An rund 20 Ständen auf dem Marktplatz und in der Friedrichstraße boten sie eine reiche Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, außerdem jede Menge Spiel und Sport für Jung und Alt. Auch die Standbetreiber waren zufrieden. „Das Stadtteilfest ist eine gute Werbung für unseren Verein und für Neckarau“, freute sich Paul Hildenbrand von der Kanu-Gesellschaft.