Kleine Postkarten mit großer Botschaft

Es sind Denkanstöße, Erinnerungen, Anregungen – denn auch wenn wegen der Corona-Pandemie wenig geht, kann man doch viel machen: Das will die katholische Kirche mit der Kampagne „WIR halten Z-U-S-A-M-M-E-N“ zeigen, die sie jetzt gestartet hat. Dazu liegen in Kirchen und an vielen anderen Orten Postkarten mit Tipps, wie man trotz Abstandsgebot zusammenhalten kann.

„Für mich und auch für viele bei uns im Dekanatsleitungsteam war klar, dass wir sagen, wir dürfen in solchen schwierigen Zeiten nicht auseinanderbrechen, sondern wir halten zusammen“, betont Dekan Karl Jung. Es sei deutlich spürbar, dass es vielen Menschen wegen der Einschränkungen durch die Pandemie an Zuwendung, Freiheit, Anerkennung wie auch Sicherheit, Kraft und Perspektiven fehle. Genau dem setze die Katholische Kirche ein solidarisches „WIR“ entgegen. „Ich halte das auch für eine ganz, ganz wichtige Botschaft, jetzt auf Advent und Weihnachten hin“, so Jung.

Dazu hat das Dekanatsleitungsteam die Kampagne entwickelt, die aus Plakaten und den Postkarten besteht. Dem Gremium gehören außer Jung seine Stellvertreter Pfarrer Daniel Kunz und Pfarrer Markus Miles, Diakon Christian Möhrs, Dekanatsreferent Ulf Günnewig, Pastoralreferentin Paulina Scheffzek, Gemeindereferentin Barbara Kraus und der Dekanatsratsvorsitzende Hansheinrich Beha an.

Sie zitieren eine Bibelauslegung, in der es heißt: „Wenn Gott ein Problem sieht, sucht er Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“ Alle könnten Teil einer Lösung sein – im direkten Umfeld und darüber hinaus. Und dafür finden sich auf den Karten Denkanstöße und mögliche Vorsätze. Man könne etwa Menschen, die krank und einsam sind, besuchen, sie anrufen, für sie beten. Man könne Essen in Restaurants vor Ort abholen, bei Jubiläen oder als Dank Gutscheine für Kunst, Kultur und Restaurants schenken, füreinander einkaufen oder einfach in der Nachbarschaft nachfragen, wie es geht.

