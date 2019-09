Kleine Schätze kommen ganz groß raus

Sie glitzern, blinken, strahlen, sind winzig klein und kommen doch dank neuer Technik ganz groß raus: Schätze aus Gold. Ab 15. September sind sie in der Sonderausstellung „Javagold“ in den Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen, wobei weltweit erstmalig eine digitale, dreidimensionale Ausstellungsergänzung geschaffen wird, die ohne Spezialbrille genutzt werden kann.

Rund 400 einzigartige Schätze von der indonesischen Insel aus dem 7. bis 15. Jahrhundert umfasst die Sonderschau. „Ein Großteil der aus einer Privatsammlung stammenden Kostbarkeiten ist erstmals öffentlich zu sehen“, so Wilfried Rosendahl, Direktor des Museums Weltkulturen. Möglich wurde dies, weil das von ihm als wissenschaftlicher Vorstand geleitete renommierte Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA) die Echtheit, Alter und Herstellung untersuchte.

Das Problem: Viele der Schmuck- und Kultgegenstände hinduistischer und buddhistischer Handwerkskunst, detailreich bearbeitet, sind sehr klein. Damit die Schätze doch von den Besuchern genau bestaunt werden können, setzt das Museum erstmals auf moderne Technik. Eine Woche waren dazu jetzt des Experten des Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung aus Darmstadt in Mannheim und haben die Objekte im Museum dreidimensional gescannt. Aufbereitung und Präsentation der Daten für die Ausstellung übernimmt die Hamburger Spezialfirma United Screens. Sie verspricht ein „perfektes virtuellen Abbild, fotorealistisch animiert“.

Roboter mit Kamera

20 ausgewählte Objekte haben die Restauratoren der Reiss-Engelhorn-Museen dazu vorsichtig auf Drehteller platziert. Ein mobiler Roboterarm mit Kamera hat sie dann aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen – je nach Größe des Objekts teils über mehrere Stunden, bis alle Daten gespeichert waren. „Funkelnde Goldobjekte sind mit herkömmlichen Methoden kaum erfassbar – mit dem neuen Verfahren wird ihre Schönheit eindrucksvoll eingefangen“, freut sich Wilfried Rosendahl, der Projektleiter der Ausstellung. Durch eine innovative, dreidimensionale Technik könnten die Besucher jedes kunstvolle Detail der ausgestellten Objekte in seiner vollen Pracht erleben, von allen Seiten und ganz ohne Brille oder andere Hilfsmittel, weil sie auf speziellen Displays räumlich wirken. „Die Schätze aus Java sind zum Greifen nah, selbst Kleinodien wie Ringe gewähren auf diese Weise ganz neue Einblicke in ihre feinen Verzierungen“, erläutert Rosendahl. Das Museum gehe damit „ganz neue Wege“, so der Direktor: „Alle sprechen von Digitalisierung!“ Die Reiss-Engelhorn-Museen machten mit der Methode „einen großen Schritt in die Zukunft“ und hofften nun, „dass es möglich ist, diese neuartige Technik durch Digitalisierungsfördermittel dauerhaft in die Museumsarbeit einzubinden“. Dann könne man auch Exponate der eigenen Sammlung „weltweit sichtbar machen“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019