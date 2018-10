„Kleiner Eingriff, große Wirkung“

Wer regelmäßig mit der Straßenbahn unterwegs ist, der muss sich bald für mehrere Tage auf Einschränkungen rund um den Hauptbahnhof einstellen. Dort, wo täglich rund 50 000 Fahrgäste ein- und aussteigen, geht Ende des Monats nichts mehr. Denn die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) wechselt dann mehrere Weichen rechts vom Bahnhofsvorplatz aus. Besonders für Pendler bedeutet das eine Umstellung – und einen deutlich längeren Fußweg.

Herbstferien ausnutzen

Statt direkt vor dem Hauptbahnhof in eine Stadtbahn der RNV einsteigen zu können, müssen die Fahrgäste ab dem Abend des 26. Oktober bis zur Haltestelle Tattersall laufen, immerhin rund 250 Meter. Bis zum Montagmorgen, 5. November, soll vor dem Hauptbahnhof durchgearbeitet werden. Vier Weichen haben nach Angaben von Andrea Böttger, Projektleiterin bei der RNV, das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Zwar habe man überlegt, ob man die Weichen noch liegen lassen könne, bis die Haltestelle vor dem Hauptbahnhof im Zuge der Bundesgartenschau sowieso umgebaut werde. „So lange können wir aber aus technischen Gründen nicht mehr warten.“

Nach kleineren Vorarbeiten soll es direkt am Abend des 26. Oktober ab 22 Uhr losgehen: Der Asphalt muss entfernt, danach müssen die Weichen samt der anschließenden Gleise ausgebaut werden. Später kommen auf ein neues Bett die neuen Weichen und werden schließlich an das bestehende Schienennetz angeschlossen. „Im laufenden Betrieb sind solche Arbeiten unmöglich“, sagt Böttger, darum also die Sperrung. Die hat es wegen der hohen Frequenz an dieser Stelle aber in sich – „ein kleiner Eingriff mit einer großen Wirkung“.

Der Zeitpunkt der Arbeiten Ende Oktober sei dabei kein Zufall, sagt Anja Ehrenpreis, Baustellenmanagerin der Stadt. „Die Sperrung liegt genau auf der Herbstferienwoche samt einem Feiertag. Wir gehen davon aus, dass dadurch weniger Pendler betroffen sein werden als sonst.“ Auch bei anderen Baustellen, die in den Verkehr eingreifen, gehe man nach dieser Devise vor und versuche, verkehrsärmere Zeiten zu nutzen.

Um diese Zeit besonders gut auszunutzen, soll an den Gleisen rund um die Uhr gearbeitet werden. „Wir planen einen Drei-Schicht-Betrieb, auch an Sonntagen und dem Feiertag“, so Böttger. Neben dem Weichen-Wechsel rechts des Hauptbahnhofs würden in der Zeit auch Weichen in Richtung Tattersall ausgetauscht und an mehreren Gleisen gearbeitet, die vom Bahnhof in Richtung Kaiserring führen. Hier werde man allerdings die bestehenden Schienen lediglich ausbessern und neu unterfüttern. Insgesamt koste das Projekt und 1,2 Millionen Euro.

Die RNV geht davon aus, dass vor dem Hauptbahnhof bald noch eine größere Umgestaltung ansteht. Bis zur Buga im Jahr 2023 soll nämlich die gesamte Haltestelle umgebaut und um einen weiteren Bahnsteig ergänzt werden. „Ein solcher Umbau würde die gesamte Gleisführung verändern“, sagt die Projektleiterin, darum wolle man bis dahin nur das Nötigste unternehmen.

