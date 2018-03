„Kleines Rocktalent“ überzeugt Zuschauer

Anzeige

Großen Jubel gab es auf der Bühne des Kinderkanals des ARD und ZDF (Kika): Der Sieger der „Dein Song“-Staffel heißt Jonah Splettstößer und kommt aus Düsseldorf. Im „MM“-Gespräch hatte der Mannheimer Musiker und Produzent Stephan Ullmann den Nachwuchskomponisten kürzlich als „kleines Rocktalent“ bezeichnet. Ullmann ist seit sechs Jahren Mitglied des „Dein Song“-Teams und unterstützt die Kinder und Jugendlichen über die gesamte Zeit als Trainer und Lehrer.

„Ich freue mich total für den kleinen Mann“, sagte Ullmann gestern am Telefon. „Er ist ein großes Talent, und ich finde es klasse, dass so ein junger Bursche die Chance bekommt, den eigenen Song zu produzieren und auch den Zugang zum musikalischen Netzwerk zu bekommen.“ Das Niveau sei in diesem Jahr besonders hoch gewesen. „Von einem Dancehall-Song bis hin zu einem Musical-Stück – ich hätte es jedem gegönnt“, sagte der Mannheimer. Der zehnjährige Jonah überzeugte mit seinem Song „Ich möchte nicht mehr zuschauen“ im Live-Finale und sorgte nicht nur bei den Zuschauern im Studio für Begeisterung – auch das Publikum vor dem Fernseher sah Jonah klar vorne und kürte ihn zum Sieger. Für Ullmann war es eine tolle Zeit. „Vor allem mit dem Kleinen den Song so weit voranzubringen – schön so etwas mitzuerleben“, erklärte er.

„Schönster Tag in meinem Leben“

Beim Finale präsentierten die acht besten Nachwuchskomponisten ihre Songs. „Mein Körper kribbelt immer noch vor Freude. Das war der schönste Tag in meinem Leben“, sagte Jonah in einem ZDF-Interview. Der Gewinner erhält eine Talentförderung von 5000 Euro für seine musikalische Weiterbildung. Mit dabei waren auch die „Dein Song“-Juroren: der Mannheimer Laith Al-Deen, Stefanie Heinzmann, Martin Haas und Ole Specht. jor