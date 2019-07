Rechtsextremismus ist auch in Mannheim Realität. Das Problem ist nicht neu, aber wieder von drängender Aktualität, wie aktuelle Beispiele zeigen.

Markus Mertens

Diese Zeitung hatte jüngst darüber berichtet, wie Politiker und Ehrenamtliche von Nationalisten und Neonazis, aber auch von normalen Bürgern im Internet diffamiert und rassistisch beleidigt werden. Stellenweise waren sie sogar Übergriffen ausgesetzt oder sind es noch. Auch in den Kommentarspalten zum damaligen Artikel vermischten sich Verharmlosungen und Beleidigungen mit Gegenrede. Bislang unbekannte Täter trieben ihre Frustration mit unverhohlenen Hass-Mails als Reaktion auf den „MM“-Artikel auf die Spitze – die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Es ist ein Zeitgeist, der auch dem Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei (SPD) Sorge bereitet. Der Mannheimer setzt sich seit Jahren für die Vielfalt in seiner Stadt ein. Er beklagt eine Verrohung der Sprache. Von seinem Geschichtslehrer und späteren CDU-Stadtrat Leo Pfanz-Sponagel habe er gelernt: „In der Sache wird bis aufs Blut gestritten, aber danach geht man einen trinken.“ Heute feinde man sich an und wolle am liebsten nichts mehr voneinander wissen, sagt er. Zwar unterscheidet Fulst-Blei den ernsthaft besorgten Bürger vom überzeugten Rechtsideologen, konstatiert aber durchaus eine schleichende Radikalisierung in Handeln und Worten: „Mit Tendenzen wie diesen wird ein Klima der Angst geschaffen. Wer den Respekt vor dem politischen Gegner verliert, führt zurück in die Zeiten des Nationalsozialismus.“

Neonazis in Rockerclub

Robert Schmidt fühlt sich von solchen Aussagen nicht angesprochen. Der Sprecher des AfD-Kreisverbandes Mannheim sieht in den Vorwürfen, derartigen Tendenzen den Nährboden bereitet zu haben, „gewolltes Kalkül“ seiner politischen Gegner. „Tatsächlich wird das raue Klima doch nicht von uns, sondern gegen uns betrieben“, sagt Schmidt. Überschneidungen zur rechten Szene schließt Schmidt aus, weil seine Partei eine Liste verabschiedet habe mit rechten Organisationen, mit denen man nicht zusammenarbeite.

Doch was ist das für eine Szene, die ihre Gegner einschüchtert, bedroht und schikaniert? Wenn sie sich nicht durch öffentliche Aktionen enttarnen, lässt sich über die Köpfe hinter der konspirativen rechten Szene oft nur sinnieren. Klar ist, dass es in Mannheim seit Jahrzehnten ein getaktetes rechtsideologisches Netzwerk gibt, das sich auch bei Rechtsrockkonzerten regelmäßig versammelt. Über die genauen Termine herrscht außerhalb vertrauter Kreise meist Stillschweigen. Es genügt ein Abend aus dem Jahr 2002, um die Drastik solcher Veranstaltungen zu beschreiben. Mit dabei sind damals nach Recherchen dieser Zeitung in einem Rockerclub in Neckarau bekannte Neonazis wie der heutige NPD-Stadtrat Christian Hehl, die nicht nur rechtsideologischen Bands wie Siegnum oder Aufbruch zujubeln, sondern auch die Band Bosheit feiern, die in der Vergangenheit wegen Cover-Songs antisemitischen Inhalts verurteilt worden war.

RNV kämpft mit Anfeindungen

Und es geht noch weiter: Die 32-jährige Türkin Didem Yildiz ist am 26. Juni auf dem Weg zur Arbeit. Sie will mit der Straßenbahnlinie 4 von der Freilichtbühne Richtung Paradeplatz fahren, als ihr klar wird, dass die vorderste Tür keine Störung hat, sondern der Fahrer absichtlich mehreren Fahrgästen den Eintritt verwehrt, die erkennbar über Migrationshintergrund verfügen. „Ich konnte das nicht fassen“, berichtet die junge Frau – und sie ergreift die Initiative. Als sie den grinsenden Fahrer auf sein Verhalten anspricht, bezeichnet dieser sie als „Türken-Schlampe“, die sich „verpissen“ solle. So ihre Schilderung.

Noch Tage nach dem Vorfall zeigt sich die 32-Jährige betroffen: „Als Mutter einer jungen Tochter will ich ein gutes Vorbild sein und mir das nicht gefallen lassen, aber ich mache mir Sorgen um die jungen Menschen, die ohnehin schon mit ihrer Identität kämpfen und sich dann noch solche Dinge anhören müssen.“ Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ist über den Vorfall informiert. „Wir verwahren uns ganz entschieden gegen jede Form von Rassismus“, erklärt RNV-Sprecherin Susann Becker auf Anfrage. Sie bedauert die Beleidigungen. Der betreffende Fahrer sei bekannt, befinde sich derzeit im Krankenstand und werde das Unternehmen anschließend verlassen. Bereits 2017 hatte ein ehemaliger RNV-Mitarbeiter Kollegen bei rechtsextremen Gesten wie dem Zeigen des Hitlergrußes gefilmt und die Sequenzen anschließend ins Internet gestellt. Die RNV hatte damals eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, um die Vorwürfe aufzuklären. Das Unternehmen trennte sich von drei Mitarbeitern. Seitdem arbeitet auch eine Vielfaltsmanagerin für die RNV. „Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen solche Vorfälle“, sagt Becker. Sie will auch nach dem jüngsten Vorfall wieder das Gespräch mit den Mitarbeitern suchen, um sie zu sensibilisieren.

Daniel Strauß ging bereits als Jugendlicher gegen die Diskriminierung seiner Minderheit auf die Straße. Heute sagt er als Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma mit Sitz in Mannheim: „Ich lebe mit der Angst.“ Die Anfeindungen gegen seine Organisation seien in den vergangenen Jahren um das Fünffache gestiegen. Aus Sicherheitsgründen erhält Strauß Personenschutz und muss seine Post peniblen Kontrollen unterziehen. An seinem Arbeitsplatz trennen Stahltüren und Kameras die Stadtgesellschaft von seinem Schreibtisch. „Die politischen Ränder, die das dreckige Zigeunerpack gerne eliminieren wollen, sind – auch in dieser Stadt – wieder stärker geworden.“

