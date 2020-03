„Klima-Entree“ als schönes Ankommen

Eine erste Planung für die Neugestaltung des Willy-Brandt-Platzes werde im Frühjahr vorliegen, hatte Oberbürgermeister Peter Kurz im Herbst 2019 angekündigt. Nach öffentlicher Ausschreibung wurde das Planungsbüro bauchplan mit der Aufgabe betraut. Die Münchner haben nun einen ersten Vorentwurf für das stark frequentierte Areal am Hauptbahnhof vorgelegt. Demnach soll der Platz zum geordneten und attraktiven „Klima-Entree“ werden. Am Donnerstag (16 Uhr, Stadthaus N 1) werden die Ideen der Gestalter im Ausschuss für Umwelt und Technik den Gemeinderäten präsentiert. Sie sollen die Grundzüge des Projekts schon mal beschließen.

„Wir sind froh, dass dies so schnell geklappt hat“, sagt Stadtplaner Leonhard Weiche. Klar sei: „Wir brauchen zur Bundesgartenschau 2023 (Buga) ein schönes Ankommen.“ Mit ein paar neuen Platten und Asphalt sei es da nicht getan. Alles müsse zudem mit den Verkehrsbetrieben abgestimmt werden – keine leichte Aufgabe. Wie berichtet muss die RNV einen zusätzlichen vierten Bahnsteig am Bahnhof errichten, weil der Stadtbahn-Knoten seine Kapazitätsgrenze überschritten hat und Strecken (Glücksteinquartier, Franklin-Wohngebiet) hinzukommen. Die gesamte Haltestelle wird neu konzipiert (erwartet werden 12 000 Fahrgäste zusätzlich am Tag) und barrierefrei ausgebaut – ein extrem schweres Unterfangen. Dazu kommt: Der Platz ist wenig attraktiv, der Raum beengt, es gibt zahlreiche Missstände. Fußgänger, Radfahrer, RNV-Kunden, Taxis, Pkw – sie alle kommen sich ständig in die Quere. Es herrscht ein ziemliches Durcheinander.

Mit viel Grün und Schatten

„Ein zentraler Aspekt ist daher das Freiräumen des Bahnhofsvorfeldes als großzügigen repräsentativen Stadteingang“ heißt es in der Vorlage, die im Ausschuss beraten wird. Die Münchener schlagen daher eine gut übersichtliche, mit vielen Grünelementen versehene Fläche vor, die auch als Stadtplatz für Versammlungen und Aktionen dienen kann. Gäste, Reisende und Bürger sollen sich dort wohlfühlen. Klimahaine, Hochbeete sowie Bäume, die Schatten spenden, sollen die Hitze im Sommer dämpfen. Dazu werden die Lichthöfe des Tiefgaragendecks im Rücken der Bahnhofsbänke begrünt. Linden und Hainbuchen auf der Westseite sollen erhalten und in so genannte „Klimainseln“ integriert werden. Auf der östlichen Platzhälfte müssen stark geschädigte Bäume fallen. Sie werden aber ersetzt. Das Pflaster wird ausgetauscht, so dass es dem Lieferverkehr standhält.

Bestandteil des Entwurfs sind zudem Fahrradinseln mit 200 Fahrradstellplätzen sowie eine Fläche für Leihradanbieter (40 bis 60 Plätze). Die Buswendeschleife wird nach Osten verschoben, damit Fußgänger dort besser durchkommen, der Taxistand verkleinert auf 22 Abstellplätze – mit mehr Grün und Schatten.

Um Ressourcen zu schonen, ist außerdem geplant, die neue Beleuchtung (Lichtstelen kommen weg) in die Masten der Stadtbahn-Oberleitung zu integrieren. Ziel ist, laut Vorlage, „eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung, die das subjektive Sicherheitsgefühl sowie das besondere Flair des Stadtentrees unterstützt,“ zu schaffen.

„Das alles kann attraktiv werden und ist mit viel Grün passend zur Bundesgartenschau“, findet Weiche. Stimmt der Ausschuss für Umwelt und Technik zu, werde umgehend an der Entwurfsplanung gearbeitet. Denn die Zeit drängt: Bis zur Buga soll der Platz überwiegend fertig sein, 4,5 Millionen Euro stehen im Moment für das Projekt zur Verfügung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.03.2020