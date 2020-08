Klimaaktivistin Caroline Schmahl verrät ihre Pläne

Die Proteste der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future fanden vergangenes Jahr ihren Höhepunkt – auch in Mannheim. Am 20. September 2019 gingen allein hier 8000 Menschen auf die Straße. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es ruhiger geworden um die Aktivisten. Im Podcast „Mensch Mannheim“ erklärt Caroline Schmahl, Sprecherin der Mannheimer Ortsgruppe, was die Bewegung jetzt noch vorhat: Man wolle nicht nur bei den Demos, sondern auch auf Podien oder im Gespräch mit der Stadt mitreden.

„Es ist auf jeden Fall wichtig zu zeigen, dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist“, sagt die 17-jährige Schülerin des Karl-Friedrich-Gymnasiums. Fridays for Future richte sich nicht nur an Schüler, sondern an alle Menschen.

„Natürlich wird man hin und wieder belächelt“, berichtet die Aktivistin. Es werde gesagt: „Die wollen doch nur Schule schwänzen. Die haben doch keine Ahnung. Aber uns geht es darum, dass wir die Interessen der Wissenschaft vertreten“, erklärt Schmahl. „Extremere Aktionsformen“ wie eine Besetzung oder eine Blockade des Grosskraftwerks kommen für die Mannheimer Ortsgruppe nicht infrage, sagt Schmahl. Man solidarisiere sich aber mit derartigen Bewegungen und Aktionen.

Autofreie Innenstadt bis 2030

Die Mannheimer Fridays-for-Future-Gruppe hat zehn Forderungen an die Stadt Mannheim gerichtet, über die die Aktivisten mit Politik und Verwaltung ins Gespräch kommen wollen: So soll etwa der öffentliche Personen-Nahverkehr kostenfrei angeboten und umlagefinanziert werden, der City-Airport keine öffentlichen Transporte und Linienflüge anbieten, die Innenstadt bis 2030 autofrei sein. Wie die Bewegung allerdings auch die Menschen auf dem Land erreichen will, auch darüber macht sich Caroline Schmahl im Podcast Gedanken.

Auf die Frage, ob Fridays for Future auch an Samstagen zu Klimastreiks aufrufen könnte, sagt sie: „Eigentlich wollen wir nicht vom Freitag abkommen.“ Man habe aber inzwischen die Demos öfter auf den Nachmittag verlegt. Dadurch könnten mehr Menschen teilnehmen.

