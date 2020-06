Klimaschutz als Auftrag

Carolin Banasek-Richter ist Klimaschutzmanagerin der Evangelischen Kirche Mannheim. Sie hat auf dem Gebiet der theoretischen Ökologie promoviert und setzt sich nun bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Kirche ein: Banasek-Richter begleitet das ehrgeizige Ziel des Stadtkirchenbezirks, der bis zum Jahr 2050 85 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen will.

Banasek-Richter hält die Frage, wie die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen kann, für eine der wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit. „Nur wenn es gelingt, unser Wirtschaften und Handeln entsprechend auszurichten, haben wir eine Chance, die sich bereits ankündigende Klimakrise noch abzuwenden“, ist die Biologin und Umweltschutz-Managerin überzeugt. Seit ihrer Kindheit ist sie von den Zusammenhängen in der Natur fasziniert, und erlebt nun die Dringlichkeit, die Umwelt aktuell und für die Zukunft zu schützen. Die 47-Jährige hat zuvor an der Hochschule Darmstadt als Lehrbeauftragte für Umweltmanagement und Mitarbeiterin in der Abteilung Sicherheit und Umwelt gewirkt. Seit April arbeitet sie als Klimaschutzmanagerin der Evangelischen Kirche.

Einsparziele in drei Etappen

Als bundesweit einziger Stadtkirchenbezirk hat die Evangelische Kirche in Mannheim ein Klimaschutzkonzept. Auf ihrer Herbsttagung 2018 beschloss die Stadtsynode diese zukunftsweisende Initiative, die Ausdruck von verantwortlichem Handeln mit globaler Perspektive ist. Denn Klimaschutz, so betont Dekan Ralph Hartmann, sei Teil des kirchlichen Friedensauftrags und habe damit auch eine politische Dimension. Das Klimaschutzkonzept sieht drei Etappen vor: Bis 2021 soll die CO2-Emission um 15 Prozent und bis 2025 um weitere 25 Prozent reduziert werden. Das Ziel sind 85 Prozent weniger Emissionen als im Jahr 2050. Die zu erzielenden Werte beziehen sich auf die Gesamtbilanz 2017 mit 4701 Tonnen CO2.

Das Engagement der Evangelischen Kirche Mannheim im Bereich Umwelt- und Klimaschutz beeindrucke Banasek-Richter, sagt sie. So bezieht der Kirchenbezirk bereits zu 100 Prozent Ökostrom. Die Stelle als Klimaschutzmanagerin ist auf vorerst drei Jahre befristet. red

