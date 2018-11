Klimaschutz Schwerpunktthema bei Stadtsynode

Das derzeit so präsente Thema Klimaschutz beschäftigt auch die Evangelische Kirche Mannheim. Auf ihrer am Freitag und Samstag, 16. und 17. November, stattfindenden Stadtsynode, dem höchsten Gremium der Evangelischen Kirche in Mannheim, wird Klimaschutz ein Schwerpunkt sein.

Bereits während ihrer Frühjahrssitzung 2018 hatten sich die Synodalen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts ausgesprochen. Über dieses Konzept und seine Maßnahmen soll nun abgestimmt werden. „Wir sind dem Klimaschutz und schöpfungsfreundlichem Handeln besonders auch durch unseren Glauben verpflichtet. Denn die Schöpfung ist uns anvertraut, damit wir sie pflegen und bewahren“, so Dekan Ralph Hartmann. Ziel dieses Klimaschutzkonzepts ist laut der Evangelischen Kirche Mannheim eine deutliche Reduzierung der CO2-Belastung. Die Maßnahmen sollen in den Bereichen Liegenschaften, also in den kirchlichen Gebäuden, und im Bereich Mobilität und Beschaffung erreicht werden. Das Konzept wird von Oliver Foltin von der FEST (Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e.V.) den Synodalen vorgestellt. Foltin hat es mitentwickelt.

Doch Umwelt- und Klimaschutz sind nicht die einzigen Tagesordnungspunkte für die anstehende Herbstsitzung. Weitere Themen sind am ersten Synodentag Informationen zum Sachstand in der Leitung des Diakonischen Werks, die Entwicklung des Ökumenischen Zentrums in Neuostheim und das fünfjährige Jubiläum der Beratungsstelle „Amalie“. Außerdem wird es einen Rückblick auf die „KonfiNacht Baden-Württemberg“ und einen Ausblick auf die Jugendleiter-Card Juleica geben. Beendet wird der erste Sitzungstag durch die Vorstellung der neuen Pfarrerinnen und Pfarrer.

Der zweite Sitzungstag behandelt die aktuelle Lage bei der Kita-Landschaft der Evangelischen Kirche Mannheim und die anstehenden Kirchenwahlen 2019.

Die Synode im Saal der Evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde Sandhofen (Domstiftstr. 40) ist öffentlich. Sie beginnt am Freitag im Anschluss an den Gottesdienst, der um 17 Uhr im PX de Dom die Tagung eröffnet. Am Samstag geht’s um 9 Uhr weiter. pam

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018