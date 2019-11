Klimaschutz spielt größere Rolle

Der Klimawandel ist momentan eines der heiß diskutierten Themen in der Kommunal-, Bundes- und Weltpolitik. Spätestens, nachdem weltweit Schüler für eine bessere Klimapolitik freitags auf die Straße gehen und unter dem Namen „Fridays for Future“ den Unterricht sausenlassen, sind der Wandel im Weltklima und die möglichen Folgen in der Diskussion. Auch in Mannheim. Das zeigt das

...