Klimawandel: Vortrag zum CO2-Sparen

Im Rahmen der Vortragsreihe „Forum Mannheim“, die sich mit dem Thema „Immer Sommer? – Mensch, Klima, Wandel“ beschäftigt, spricht Professor Torsten Markus, Dekan der Fakultät für Maschinenbau der Hochschule Mannheim, am Mittwoch, 11. März, um 18 Uhr in der Aula der Hochschule Mannheim (Gebäude C) zum Thema „CO2 einsparen, aber wie? – Erneuerbare Stromerzeugung trifft auf konventionelle Kraftwerkstechnik“. Der Eintritt ist frei.

Aus technischer Sicht

Im Zuge der von der Bundesregierung angestrebten Energiewende ist eines der Hauptziele die Reduktion von CO2. Der Vortrag soll aus technischer Sicht die Frage beleuchten, wie viel des Klimagases sich durch die fortschreitende Umstellung der Techniken zur Stromerzeugung zu welcher Zeit einsparen lässt. Der Dürresommer 2018, Rekordhitzewerte im Jahr 2019, lokale, aber ausgeprägte Wetterphänomene – ist das alles noch normal? Damit beschäftigt sich die gesamte Vortragsreihe Forum Mannheim 2019/2020. Die Vorträge thematisieren ein breites Spektrum aktueller Themen vom Klimamodell bis zu Klimaskeptikern. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020