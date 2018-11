Klingt gut in unseren Ohren

Das hört sich gut an“, sagte ich. Denn sie erzählte mir freudig, dass sie Konzertkarten geschenkt bekommen habe und sich auf die Aufführung im Advent freue. Und wirklich, das Angebot in der Adventszeit kann sich sehen lassen: weihnachtliche Konzerte von Vereinen, Kirchen und professionellen Anbietern. Da ist fast für jeden Geschmack etwas dabei. Und dazu kommen noch die entsprechenden Programme im Fernsehen und im Radio – aber um die geht es mir an dieser Stelle nicht in erster Linie.

Die Adventszeit ist die besondere Zeit des Musizierens und Singens. Viele Schulen und Vereine proben und laden in dieser Zeit Angehörige und Gäste zu Aufführungen ein. Musik spielte wohl schon immer in der Menschheitsgeschichte eine besondere Rolle. Gerade in den dunklen Tagen während der Vorweihnachtszeit ist das gemeinsame Singen und Musizieren eine wunderbare Möglichkeit, unser Leben doch etwas heller zu machen.

Vieles ändert sich – Gott bleibt

Morgen – am ersten Advent – wird in unserer Landeskirche ein Anhang zum Evangelischen Gesangbuch für den Einsatz in Kirche und Gemeinde eingeführt, der vorwiegend aus neueren Liedern besteht. In diesem Anhang mit dem Titel „Wo wir dich loben wachsen neue Lieder“ steht auch dieses moderne Adventslied: „An dunklen kalten Tagen beschleicht uns banges Fragen. Was wird wohl morgen sein? Gott kommt und schafft die Wende, macht Angst und Furcht ein Ende und lässt uns Menschen nicht allein.“

Der Textdichter verknüpft die Sorge um die Zukunft mit der Zuversicht, dass Gott bei uns ist, auch und gerade im Advent. Gott wird in seinem Sohn Jesus Christus wiederkommen. Er lässt diese Welt nicht im Stich. Vieles mag sich im Laufe der Zeit und in unserem eigenen Leben verändern, Gott bleibt. Er ist bei uns alle Tage. Das ist Licht, und das ist Musik in unseren Ohren. Das hört sich gut an. Seine Melodie klingt in dieser Welt, und diese Melodie verklingt und verhallt nicht. Seine Worte treffen unser Ohr und noch viel mehr unser Herz. Sie füllen unsere Gedanken und unser Leben. Und das Schönste ist, dass auch Sie wissen dürfen, dass Gott Sie kennt und liebt.

Immer an unserer Seite

„Voll Sorgen sind die Zeiten, voll Krieg, Gewalt und Streiten, wer weiß, was kommen mag? Gott kommt, verscheucht die Schatten, die uns geängstigt hatten. Sein Licht geht auf zum neuen Tag.“ So heißt es in der zweiten Strophe dieses neuen Adventsliedes. Der Text stammt von Claus Clausen, und die Melodie von Christoph Georgii. Es stimmt doch: Durch die persönliche Beziehung zu Jesus haben wir alle einen Menschen, Gottes Sohn, an unserer Seite. Er ging und geht mit uns, und er wird auch in Zukunft mit uns gehen. Er lässt diese Welt nicht allein, und er lässt auch Sie auf Ihrem Weg nicht allein.

Das Adventslied endet hoffnungsvoll: „Ein Kind wird uns gegeben, als Hoffnung für das Leben: In ihm bricht Zukunft an. Gott kommt, für uns geboren, er gibt uns nicht verloren. Was Gott tut, das ist wohlgetan.“ Im Vertrauen auf Gottes Geleit können wir in die Adventszeit gehen und uns auf sein Kommen freuen. Und am Ende aller Tage wird Jesus Christus für alle sichtbar erscheinen und für immer bleiben. Der Weg ist dann zu Ende beziehungsweise er kommt an sein Ziel. Ich wünsche Ihnen eine Adventszeit voller Zuversicht und Hoffnung.

Matthias Schipke

Pfarrer in Edingen

