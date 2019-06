Klinik-Mitarbeiter löschen Kleinbrand in Mannheimer Innenstadt

Ein Brand in einer Klinik der Mannheimer Innenstadt ist am Sonntagmorgen von den Mitarbeitern gelöscht worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie über die automatische Brandmeldeanlage gegen 9.03 Uhr zu einem Einsatz im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in J5 gerufen. Kurz danach wurde per Notruf mitgeteilt, dass es sich um einen Kleinbrand handelt, der schon durch Mitarbeiter gelöscht wurde.

Das Personal hatte die betroffene Station beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits geräumt. Verletzt wurde niemand. Ein Trupp unter Atemschutz führte Nachlöscharbeiten durch und die Station wurde mittels Ventilatoren belüftet. Auch die Polizei war vor Ort. Der Einsatz war gegen 09.45 Uhr beendet. Weitere Details lagen bislang nicht vor.