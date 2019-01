Klinikum-Geschäftsführer: "Uns fehlen ganz einfach Patienten"

Schild am Eingang des Mannheimer Klinikums. © dpa

Mannheim.Die wirtschaftliche Situation des Mannheimer Universitätsklinikums hat sich etwas gebessert. Nach vorläufigen Zahlen habe es 2018 "eine leichte Mehrung" gegeben, sagte am Dienstag der kaufmännische Geschäftsführer Freddy Bergmann. Das Hauptproblem sei allerdings nach wie vor eine zu geringe Auslastung: "Uns fehlen ganz einfach Patienten." Deren Zahl sei im vergangenen Jahr nicht wie erhofft gestiegen, sondern von rund 47 000 um etwa 200 zurückgegangen.

Nach jetzigem Stand seien im vorgesehenen Rahmen allerdings keine weiteren Finanzhilfen der Stadt erforderlich. Der Gemeinderat hatte im Frühjahr 2018 ein Finanzpaket von 78 Millionen Euro beschlossen.

Bergmann zeigte sich überzeugt, zusammen mit seinem auf der Pressekonferenz am Dienstag vorgestellten neuen medizinischen Geschäftsführer-Kollegen Hans-Jürgen Hennes die Situation am Klinikum verbessern zu können. "Wir haben so viel investiert", betonte Bergmann, da müssten sich einfach Erfolge einstellen.

Wegen der Personalie Hennes habe er auch auf seinen so gut wie feststehenden Wechsel ans Frankfurter Universitätsklinikum verzichtet. Beide Geschäftsführer haben zum 1. Januar Fünf-Jahres-Verträge bekommen. Als eine der ersten Maßnahmen kündigten sie eine Stärkung des Pflegesektors an. Neben der Wiedereinstellung eines Pflegedirektors soll auch verstärkt um Fachkräfte geworben werden.

"Jede Pflegekraft, die eine dreijährige Ausbildung hat, wollen wir schnellstmöglich einstellen", sagte Hennes. Kurzfristig gesucht würden "um die 40" Frauen oder Männer. Vorgesehen sei unter anderem, den Springerpool, mit dem erkrankte Pflegekräfte kurzfristig ersetzt werden könnten, von derzeit zehn bis zwölf auf mindestens 30 Mitarbeiter aufzustocken.