Klinikum startet bundesweite Studie über Corona bei Kindern

Aus Sicht eines Laien gibt es erschreckend vieles, das man noch nicht über das Coronavirus weiß. Etwa die Wirkung auf Kinder. Bekannt ist nur, dass sie eher selten an Covid-19 erkranken. Aber möglicherweise infizieren sie sich ja ähnlich leicht wie Erwachsene. Und das bleibt nur unbemerkt, weil sich bei ihnen gleich schützende Antikörper bilden. Dem soll nun eine großangelegte, bundesweite Studie nachgehen. Initiiert hat sie Horst Schroten vom Mannheimer Universitätsklinikum.

Damit will der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zum einen herausfinden, wie viele Minderjährige tatsächlich mit dem Virus infiziert sind. Und zum anderen, wie sich dieser innerhalb eines Jahres unter ihnen verbreitet. Das geschieht mit einfachen Blutanalysen an Patienten jeden Alters, also vom Säugling bis zum 17-Jährigen.

Eva Maria Wellnitz, Sprecherin der Medizinischen Fakultät, betont indes, dass nur Blutproben untersucht würden, die ohnehin aus anderen Gründen genommen werden müssten – etwa bei Verdacht auf eine bestimmte Erkrankung. Und die zusätzliche Corona-Analyse erfolge nur mit Zustimmung der Eltern.

Die Studie wird vom Bundesforschungsministerium mit einer halben Million Euro finanziert. Beteiligt sind 14 große Krankenhäuser aus ganz Deutschland. Auf diese Weise will man innerhalb eines Jahres Daten von 18 000 Kindern gewinnen. Da die Probanden quasi zufällig in die Kliniken kämen, erhofft sich der Mannheimer Mediziner Schroten „sehr repräsentative Ergebnisse“.

Analysiert werden die Blutproben vom Berliner Virologen Christian Drosten, seit Ausbruch der Pandemie in den Medien ja äußert präsent. Die Auswertung übernimmt dann sein ebenfalls, aber nicht ganz so bekannter Kollege Rüdiger von Kries aus München. Schroten fungiert als Koordinator zwischen den beteiligten Krankenhäusern.

Begonnen hat die Studie, über die am Donnerstag die Mannheimer Universitätsmedizin informierte, bereits am 1. Mai. Seither werden Eltern minderjähriger Patienten im Klinikum bei Blutentnahmen gefragt, ob sie mit einer Corona-Analyse ihrer Kinder einverstanden sind. Alles soll streng anonym bleiben.

