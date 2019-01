Klos nennt Zimmer „Quotenmädchen“

Der AfD-Abgeordnete Rüdiger Klos hat in scharfer Form auf Kritik seiner Grünen-Parlamentskollegin Elke Zimmer reagiert. Sie sei als grünes „Quotenmädchen in den Landtag nachgerückt, ohne dort bisher in Erscheinung zu treten, weder für Mannheim noch für das Land. Ich verbitte mir diese unverschämte und dumme Einmischung von Elke Zimmer.“ Die Grüne hatte Klos dafür kritisiert, einerseits seinem Kreisvorstand Rassismus und Nähe zu Rechtsextremen vorzuwerfen, andererseits aber zum radikalen Flügel der Stuttgarter AfD-Fraktion zu zählen. So unterstütze er den „Antisemiten“ Wolfgang Gedeon. Klos wies dies zurück. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. sma (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019