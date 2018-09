Knut und 50 Meerschweinchen

In der Voliere im Hof des Mannheimer Tierheims haben Meerschweinchen das Regiment übernommen. Alle Vögel mussten umziehen, denn die Nager zogen innerhalb eines Tages ein. „Es waren mehr als 80“, erinnert sich Herbert Rückert, Vorsitzender des Tierschutzvereins, an den heißen Tag im Juli. Vertreter der Stadt hatten die Tiere beschlagnahmt, sie waren alle zusammen in einer Ein-Zimmer-Wohnung

...