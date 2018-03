Kochschürze geht an einen Österreicher

Anzeige

Schützenhöfer wird ausgezeichnet als „einer der profiliertesten Politiker“ Österreichs, dessen Bundesland in Forschung, Wissenschaft und Entwicklung führend sei, aber auch in der Kulinarik ein Bindeglied zu Deutschland darstelle, so Bert Schreiber. Er hatte im Jahr 1969 die Idee zu der Auszeichnung, die seither jährlich an einen Vertreter aus Politik, Wirtschaft oder Showgeschäft geht. pwr (BIld: Scheriau/Steiermark)

