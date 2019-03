Kochtopf statt Taschenrechner

Aftab Khan liebt die Mathematik. In Pakistan hat er Statistik studiert, komplizierte Rechnungen dabei als Herausforderung betrachtet. Seit einem Jahr lebt der junge Mann in Deutschland und hat inzwischen mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Den Taschenrechner hat er gegen einen Kochtopf eingetauscht, denn Khan macht eine Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie.

In der Justus-von-Liebig-Berufsschule fertigt er Fingerfood. Häppchen fertigt Khan in schneller Abfolge an. Unterstützung erhält er dabei von Ismailo Bobb und Jawad Quederi. Die Nachwuchsköche stehen etwas unter Druck, weil sie ihre Speisen heute nicht nur für ihre Ausbilder zubereiten, sondern auswärtigen Gästen ein leckeres Mittagessen auftischen müssen. Die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) und Dirk Axtmann von der IHK haben ihren Besuch in der Küche der Berufsschule angekündigt, um sich nach der gelungenen Integration Geflüchteter zu erkunden. Bobb, Khan und Quederi sind drei Beispiele, auf die Schulleiterin Marianne Sienknecht besonders stolz ist.

Lieblingsessen Haferflocken

Die drei jungen Männer eint, dass sie als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, Auszubildende im ersten Lehrjahr in der Gastronomie sind und die Berufsschule besuchen. An der Liebig-Schule haben sie zuvor eine einjährige Vorbereitungsklasse absolviert und in der Zeit intensiven Deutschunterricht erhalten. Neben dem Pauken von Vokabeln stand die Suche nach einem geeigneten Berufsfeld auf dem Stundenplan.

„Viele entscheiden sich da für das Feld Ernährung und Gastronomie“, sagt Schulleiterin Sienknecht. Die Wahl wird zum Teil durch ganze praktische Gründe beeinflusst: Der Fachkräftemangel in der Gastronomie ist hoch, entsprechend gut sind die Chancen, Geflüchteten einen Ausbildungsplatz zu vermitteln. Obwohl viele Restaurants und Bars händeringend nach Personal suchen, kommt nicht jeder Bewerber infrage. Ein gewisses Niveau an Deutschkenntnissen ist unverzichtbar, das wird den Geflüchteten in den Vorbereitungsklassen beigebracht. „Die Schüler machen verschiedene Praktika, die ihnen häufig schon die Türen zur Ausbildung öffnen“, erzählt Sienknecht.

So auch Aftab Khan, Jawad Quederi und Ismailo Bobb, der in seinem Geburtsland Gambia nie in einer Restaurantküche gearbeitet hat. Nun macht er eine Ausbildung zum Koch und bereitet mit besonderer Vorliebe vegane Gerichte zu. „Mein Lieblingsessen in Deutschland sind aber Haferflocken“, sagt Bobb.

„Die Gastrobranche ist international und kennt keine Berührungsängste“, weiß Susanne Schneider. Die Lehrerin ist Abteilungsleiterin für Ernährung an der Berufsschule. 2015, als die Flüchtlingszahlen in Deutschland stiegen, hatte sie die Idee, den Neuankömmlingen zunächst Sprachunterricht im Rahmen der Vorbereitungsklasse anzubieten und anschließend bei der Suche nach Ausbildungsplätzen zu helfen. „Es ist ein Erfolgsprogramm“, freut sich Schneider. Unterdessen haben die Nachwuchsköche die kalte Vorspeise fertig. Aftab Khan erläutert den Gästen das Gericht und kann auf Nachfrage auch die Zutaten benennen – alles in gutem Deutsch.

