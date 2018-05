KOD-Mitarbeiter attackiert

Anzeige

Ein 21-jähriger Gambier soll Polizeibeamte angegriffen haben. Darum hat das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sahen Ende April, wie der Mann sich gegen 21 Uhr nahe der Emma-Weihrauch-Bucht am Neckarufer in einem Gebüsch versteckte. Dann soll er auf die Ordnungshüter zugerannt sein und sie attackiert haben. Obwohl sich diese als Amtsträger zu erkennen gaben, habe er ihnen die Taschenlampe aus der Hand geschlagen und sie mit Fausthieben angegriffen. Im Gerangel sei er mit einem der KOD-Mitarbeiter einen Hang hinuntergerollt. Er konnte überwältigt werden. In der Folge spuckte er aber einer Beamtin ins Gesicht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige durch ähnliche Delikte und Rauschgiftstraftaten bekannt sei. Der 21-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. ena/pol