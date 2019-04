Köber war seit 2014 Präsident

Durch nachlässigen redaktionellen Umgang kam es in der Donnerstagausgabe in dem Artikel „Ein echter Hauptgewinn“ über die Verabschiedung des Polizeipräsidenten Thomas Köber zu mehreren Fehlern. Im Bericht heißt es, Köber habe den Posten 2014 angetreten, in der Bildunterschrift wurde sein Amtsantritt auf 2015 datiert. Richtig ist, dass Thomas Köber seit 2014 Polizeipräsident war.

Innenminister Thomas Strobl ist mehrmals im Artikel erwähnt worden, einmal haben wir ein „e“ in den Nachnamen eingefügt, was nicht hätte passieren dürfen. Ebenso verhält es sich mit dem Präsidenten des Mannheimer Landgerichts, der nicht Martin Mauerer heißt, sondern Martin Maurer. Wir entschuldigen uns in aller Form für diese Nachlässigkeit. red

