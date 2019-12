Köhn löst Hörner im Jahr 2021 ab

Der Nachfolger für Hafendirektor Roland Hörner steht fest: Der Direktor des landeseigenen Rheinhafens Kehl, Uwe Köhn, übernimmt am 1. Januar 2021 die Geschäftsführung der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH (HGM). Das gab die Vorsitzende des Aufsichtsrates der HGM und Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Katrin Schütz, am Freitag in Mannheim bekannt. Roland Hörner geht am 31. Dezember 2020 in den Ruhestand.

„Uwe Köhn hat den Aufsichtsrat der HGM mit seiner fachlichen Erfahrung sowie seiner Kenntnis der spezifischen Rahmenbedingungen für ein landeseigenes Unternehmen überzeugt“, so Schütz. Der Aufsichtsrat sei überzeugt, dass mit Köhn an der Spitze die Positionierung des Mannheimer Hafens erfolgreich fortgesetzt werde könne.

Seit 1998 Chef in Mannheim

„Die Landeshäfen in Mannheim und Kehl haben eine wichtige Funktion bei der Verlagerung von Transporten auf Schienen und Wasserstraße. Um die Vorgaben des Klimaschutzes einzuhalten, brauchen wir insbesondere in den Bereichen des Container- und Massenguttransportes einen leistungsstarken Schienengüter- sowie Schiffsverkehr. Den Binnenhäfen als multimodalen Güterverkehrszentren kommt dabei eine Schlüsselrolle zu“, betonte die Aufsichtsratsvorsitzende.

Hörner ist seit 1998 Chef des Mannheimer Hafens. red

