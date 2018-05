Königliche Hochzeit: Seifenoper oder rührend?

Anzeige

So erkennt die junge Mannheimerin die zukünftige Angetraute des rothaarigen Prinzen nicht nur sofort als die Verlobte, sondern auch als ehemalige Mimin der US-Serie „Suits“, in der Markle die Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane darstellte. In einer Adelswelt, „die einem manchmal fast wie eine eigene Soap vorkommt“, werde das Model mit seiner Erfahrung gewiss für Aufsehen sorgen.

Gesellschaftliches Zeichen

In einer ganz anderen Dimension verortet die 28-jährige Maria-Gabriela Costache das Ja-Wort, das sich Harry und Meghan in der St. George’s Chapel auf Windsor Castle geben werden. Denn die Mannheimerin sieht die Hochzeit von Markle, die in ihrer Familie afroamerikanische Wurzeln hat, auch als gesellschaftspolitische Öffnung des Königshauses: „In einer Zeit, die in Deutschland, Großbritannien und dem Rest der Welt von Fremdenfeindlichkeit und Populismus überfüllt wird, ist eine solche Hochzeit doch ein wunderbares Zeichen der Bereitschaft, jeden als Mensch zu begreifen – egal, aus welcher Kultur er kommt.“

Zu den heimlichen Fans des Königshauses darf man dagegen Ursula und Oskar Diefenbach aus Mannheim zählen. Bestens informiert und mit auserlesener Höflichkeit muss das Ehepaar, das jahrelang auf Turnieren tanzte, kaum einen Blick auf die Bilder werfen, um mit Anekdoten gleich loszulegen. Dabei zeigt sich Oskar Diefenbach vor allem von Meghan Markles Werdegang absolut begeistert: „Was diese junge Frau für einen Weg gemacht hat, ist doch wirklich beachtlich. Wie das üblich ist, wird ja nun in der Klatschpresse behauptet, dass sie noch gar nichts zuwege gebracht hätte – doch in was für einem Umfeld zwischen Funk, Film und Fernsehen sie sich gegen eine immer härtere Konkurrenz durchgesetzt hat, das ist beachtlich.“

Da kann Ehefrau Ursula nur lächelnd nicken. Denn sie ist es, die ihren Mann mit ihrer Passion für das Königshaus angesteckt hat. Als Fan von Harry freute sie sich sehr zu hören, dass der Rotschopf nach einigen Eskapaden in den vergangenen Jahren „nun eine Frau an seiner Seite hat, die ihm sicher guttun wird.“

Wenn es für die Diefenbachs morgen nach vielen royalen Hochzeiten, die sie bereits verfolgten, vor dem Fernsehschirm geht, zählt neben dem Kleid für Oskar Diefenbach meist nur eines: „Kommt die Braut an meine Liebste heran?“ Beim Blick auf Meghans Foto entfährt es dem Gentleman dann doch aber ganz rasch und unverblümt: „Diese Meghan ist wirklich wunderschön, aber meiner Frau macht sie keine Konkurrenz.“

