Körper stärken und sich mehr zutrauen

Wenn von Sportstudios die Rede ist, dürfte an trainierende Hochbetagte kaum jemand denken. Dabei machen sich Organisatoren des Aktionstages zur Rückengesundheit –seit 2002 stets am 15. März – dafür stark, dass auch und gerade Ältere ihre Muskulatur und damit Körperkraft gezielt stärken. Eine Empfehlung, die das Caritas-Pflegezentrum „Maria Frieden“ seit Jahren umsetzt.

„Mir tut das Training gut, außerdem macht es großen Spaß“, erklärt Heimbewohnerin Gundula Libbach, warum sie an mehreren Tagen pro Woche in den Geräteraum kommt. Physiotherapeutin Mandy Weidner hat für die 92-Jährige einen Übungsplan ausgetüftelt. „Den versuche ich umzusetzen, wenn ich mich wohl fühle.“ Und das bedeutet beispielsweise, per Seilzug mit den Armen zwölf Kilogramm zu stemmen – 25 Mal mit Pausen. Vor gut zwei Jahren lag ihr Limit bei acht Kilogramm. „Meine Beine sind tip top und die Schulterschmerzen inzwischen viel weniger“, schildert Gundula Libbach ihren Trainingserfolg.

Verabredungen jenseits des Sports

Der Mann im Rollstuhl neben ihr kann zwar nicht mehr laufen, er will aber nicht „einrosten“ und dreht eifrig die Kurbel eines Armtrainers. Zu seinem Fitnessgerät gehört außerdem ein Beintrainer mit Pedalen samt Fuß-Sicherheitsschlaufen. Schräg gegenüber hat sich auf einem Gerät zum Strecken und Beugen des Rückens eine 91-Jährige positioniert. Auch wenn die Seniorin Bluse und Perlenkette trägt, legt sie sich im wahrsten Sinne des Wortes ins Zeug: „Ich genieße es, mich hier anzustrengen.“ Die zwei alten Damen wie auch der Mittachtziger im Rollstuhl betonen, dass sie nicht nur das Bewegungsprogramm schätzen, sondern auch den geselligen Effekt. „Hier treffe ich Bewohner aus allen Bereichen des Heims, die ich sonst nie sehe“, sagt Gundula Libbach und erzählt, dass sich auch Verabredungen jenseits des Sports ergeben.

„Mehr als Dreiviertel der Bewohner nutzen den Geräteraum“, freut sich Pflegedienstleiterin Sabrina Albiez. Die Gebühren für die fachlich-therapeutische Begleitung in kleinen Gruppen seien so festgelegt, dass eine Teilnahme nicht an den Kosten scheitert. Eine Trainingseinheit pro Woche kostet monatlich 14 Euro. Wenn jemand dies nicht leisten könne, weil er lediglich Taschengeld erhält, „haben wir bislang immer eine Lösung gefunden“, lässt Sabrina Albiez wissen.

Heimbewohner, die bis zu vier Mal wöchentlich etwas für Muskelaufbau, körperliche Kraft und Balancefähigkeit tun wollen, zahlen 28 Euro. Natürlich könne niemand einfach so im Geräteraum auftauchen. Albiez: „Grundsätzlich wird der Hausarzt eingebunden.“ Gibt dieser „grünes Licht“, dann erfolgt ein Gespräch mit den Physiotherapeuten beziehungsweise fortgebildeten Trainern aus dem Haus. Auch wenn stets ein individueller Übungsplan ausgearbeitet wird, „so ist die jeweilige Tagesform entscheidend“, betont Physiotherapeutin Mandy Weidner, die Heimbewohner zwischen 58 und 101 Jahren körperlich herausfordert, ohne dabei zu überfordern.

Wackelplatten für die Balance

Noch sind fachlich betreute Fitnessräume mit altersgerechten Geräten – wozu auch „Wackelplatten“ fürs Balancetraining gehören – in Pflegezentren die Ausnahme. Als Pionier gilt das St. Marienhaus in Freiburg. 2013 hatte der damalige Mannheimer Caritas-Chef Franz Pfeifer die Idee, mit der (inzwischen pensionierten) Heimleiterin Petra Rhein in den Breisgau zu fahren und sich vor Ort über das ungewöhnliche Projekt zu informieren.

Die Delegation erlebte damals nicht nur, wie Senioren bis ins hohe Alter voller Enthusiasmus trainieren. Sie hörten auch von konkreten Erfolgen – weil beispielsweise verbesserte Mobilität ermöglicht, (wieder) ohne Begleitung auf die Toilette zu gehen, weil gestärktes Gleichgewicht das Risiko für Stürze mindert.

Das Konzept überzeugte auch die Wilhelm-Müller-Stiftung: Sie finanzierte die Geräteausstattung, so dass die Neckarstädter Pflegeeinrichtung (Max-Joseph-Straße) bereits ein Jahr später, 2014, das etwas andere Fitnessstudio eröffnen konnte. Pflegedienstleiterin Sabrina Albiez beobachtet immer wieder, dass regelmäßiges Training nicht nur körperliche Fähigkeiten steigert oder zumindest erhält: „Unsere Bewohner, die beim Sport mitmachen, trauen sich wieder mehr zu – sind insgesamt selbstbewusster!“

