Körper und Psyche stärken

Mit ihrem ersten Gesundheitstag machte die Schreiner-Innung Betriebe fit für die Zukunft. Vom Rücken-Screening über Hör- und Sehtests bis hin zur Ernährungsberatung bot die Innung unter anderem zusammen mit der IKK Classic und der Berufsgenossenschaft Holz und Metall Inhabern und Mitarbeitern aus den Schreinereien ein Programm rund um das körperliche Wohlergehen an. In der Bildungsakademie der Handwerkskammer konnten sich die Schreiner bei zwei verschiedenen Workshops informieren und in zahlreichen Tests ihre Fitness überprüfen lassen.

„Gesunde, motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines jeden Betriebes“, sagte Innungsobermeister Steffen Haug. „Angesichts des demografischen Wandels und eines sich verschärfenden Fachkräftemangels ist es wichtig, die körperliche und seelische Fitness in den Betrieben zu erhalten und zu fördern.“

Mitarbeiter sensibilisieren

Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Rückengesundheit. In der Werkstatt und vor allem bei der Montage von schweren Bauelementen ist der Rücken immer wieder hohen Belastungen ausgesetzt. Beim Gesundheitstag konnten die Schreiner bei einem individuellen Rücken-Screening mögliche Fehlstellungen und Probleme erkennen. Zudem zeigte man Wege zur Entspannung und Stressbewältigung auf. Weiterhin auf dem Programm standen die Beratung für individuellen Hautschutz sowie die Messung unterschiedlicher Körperwerte bis hin zur Stress- und Körperfettmessung. „Mit dem Gesundheitstag möchten wir auch die Mitarbeiter in den Betrieben noch mehr für das Thema sensibilisieren, so dass sie mögliche Warnsignale ihres Körpers besser erkennen und verantwortungsbewusst mit ihrer Gesundheit umgehen.“ red

