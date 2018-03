Kokain gefunden

Anzeige

Staatsanwaltschaft und Polizei erklärten gestern in einer gemeinsamen Pressemitteilung, Einsatzkräfte der Polizei hätten am vergangenen Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Mannheim aufgrund vorliegender Beschlüsse durchsucht. Unter anderem seien dabei Dealgeld im vierstelligen Bereich und das Rauschgift, die 80 Gramm Kokain, beschlagnahmt worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden der 29-jährige Iraker und der 32-jährige Niederländer am Donnerstag darauf dem Ermittlungsrichter am Mannheimer Amtsgericht vorgeführt. Der Richter erließ gegen beide Beschuldigte Haftbefehle aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Die Männer wurden danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. scho/pol

