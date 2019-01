Kollegialer Austausch im umfassenden Netzwerk

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat die Hochschule Mannheim besucht, um sich unter anderem über das neue Kompetenzzentrum Lehre & Lernen (KLL) zu informieren und mit Lehrenden und Lernenden ins Gespräch zu kommen. Sie zeigte sich beeindruckt von den Teilnehmenden sowie von den vier individuellen und innovativen Lehr-und Lernprojekten der Hochschule, die im Rahmen des Fonds „Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg (FESt-BW)“ des Wissenschaftsministeriums mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert werden.

Individualisierte Lernformen

„Die Hochschule selbst mit allen Mitgliedern ist ungeheuer stark. Das zeigen ihre Erfolge in Forschung und Lehre“, so die Ministerin. Dies spiegele sich auch in der Bewertung durch die Arbeitgeber Deutschlands wider. Danach sei die erfolgreiche Hochschule auf Platz sechs und damit unter den ersten zehn aufgeführt – im Kreis namhafter Universitäten. „Ich bin auch immer wieder erstaunt“, so Bauer, „über das große Spektrum an Studiengängen an der Mannheimer Hochschule.“ Darüber hinaus beschreite die Hochschule mit dem KLL unter Nutzung aller Kompetenzen neue Wege. Im Interview mit Joachim Kaiser von Campus TV stellten der kommissarische Rektor der Hochschule und die beiden wissenschaftlichen Leiter des KLL das Kompetenzzentrum vor. „Es geht nicht nur um Lehre und Forschung, sondern auch ums Lernen, die Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernenden“, erklärte Rektor Thomas Schüssler.

Durch das KLL sei ein interdisziplinäres Netzwerk etabliert worden. Manfred Oster, wissenschaftlicher Leiter des KLL, erläuterte: „Das Kompetenzzentrum ist eine Plattform für den kollegialen Austausch und die Sichtbarwerdung der Vielfalt der Lehre und des Lernens an der Hochschule Mannheim.“ Durch das Kompetenzzentrum würden aber nicht nur der interdisziplinäre Diskurs gefördert, sondern auch projekt- und problembasierte sowie individualisierte Lehr- und Lernformen entwickelt.

Klaus Beck, wissenschaftlicher Leiter des KLL, ergänzte: „Das Kompetenzzentrum möchte dazu beitragen, die Sichtbarkeit für hervorragende Lehre weiter zu erhöhen, die Qualität von Studium und Lehre wissenschaftlich fundiert permanent weiterzuentwickeln und dadurch das Profil der Hochschule Mannheim im Bereich Studium und Lehre weiter zu schärfen.“

Für Gesprächsstoff sorgten die Präsentationen von zwei interdisziplinären Studierendenteams aus dem Förderprojekt „kompass“ in der Cave, einem Raum zur Projektion einer dreidimensionalen Illusionswelt im KLL Virtual Engineering Rhein-Neckar. Projektleiter Matthias Bandtel erläuterte das Lehr-Lernprojekt „kompass“, das Studierende aller Fächer vom Studienstart bis zum Abschluss bei der Entwicklung begleitet. Vorgestellt wurden auch die Projekte MASS – Mannheimer Studienstart zur Orientierung, Förderung und Individualisierung sowie „Entrepreneurship“ mit Workshops und Seminaren. Mit dem interdisziplinären Projekt „StartDurch“ entwickelte die Hochschule zudem ein innovatives Lehrkonzept für Gründervorhaben.

Wissenschaftsministerin Bauer nahm sich Zeit für Gespräche mit Hochschulvertretern und Gründern. Vor dem Eingang nutzten Vertreter des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) unter Leitung von Andreas Bauer die Gelegenheit zu einem „stillen Protest“, unter anderem gegen Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer.

