Kollision auf der Kreuzung

Über 20 000 Euro Schaden und drei nicht mehr fahrbereite Autos, das ist die Bilanz eines Unfalls an der Kreuzung Schubertstraße/Augustaanlage am Mittwochabend. Ein 49-jähriger Audi-Fahrer war gegen 20.35 Uhr auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Schubertstraße abbiegen, verwechselte aber, so berichtet die Polizei, die Linksabbieger-Ampel mit der Ampel für den Geradeausverkehr und fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er mit einem Toyota und einem Mazda, beide waren in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee unterwegs. Verletzt wurde niemand. pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018