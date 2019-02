Kollision mit Straßenbahn

Bei dem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen sind gestern Vormittag drei Personen verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr erfasste die in Richtung Wasserturm fahrende Tram der Linie 4 in Höhe des Quadrats O 5 den Lkw am Kofferbau. Zwei der verletzten Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Der Straßenbahnverkehr durch die Planken war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz nach 11 Uhr beeinträchtigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrsunfallaufnahme-West übernommen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0621/174 4045 zu melden. pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019