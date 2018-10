Kollmar wird Vizepräsident

Kann auch streng sein: der neue Polizeivizepräsident Kollmar. © Prosswitz

Er hat künftig zwei Büros: Siegfried Kollmar wird neuer Vizepräsident des Polizeipräsidiums in L 6, das für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist. Zugleich bleibt er aber Chef der Kriminalpolizei, die ihren Sitz überwiegend in Heidelberg hat. Er folgt als Vizepräsident auf Caren Denner, die im August an die Spitze des Karlsruher Polizeipräsidiums wechselte. Die Juristin leitete in Mannheim zugleich die Verwaltungsabteilung, Kollmar dagegen ist Polizist.

„Ich werde wohl morgens in Heidelberg beginnen, aber auch jeden Tag in Mannheim präsent sein“, hat er sich vorgenommen. Für den 57-jährigen Leitenden Kriminaldirektor ist die Beförderung „die Krönung meiner Laufbahn, und ich freue mich, dass es in meiner Heimat passiert und ich hier noch mehr Verantwortung übernehmen darf“, so Kollmar. Er ist in Heidelberg geboren, wohnt in Schwetzingen.

Fußball und Schlagzeug

Aufstiege ist Kollmar gewohnt: Ob als Fußballspieler (seit seinem fünften Lebensjahr) oder als Trainer in Kreis- und Verbandsliga – mehrfach schaffte er den Sprung in die nächsthöhere Klasse. Zur Polizei ging er 1979, ab 1980 fuhr er vier Jahre lang Streife in der Heidelberger Altstadt. 1980 wechselte er zur Kripo. Er stieg in den gehobenen und höheren Dienst auf, war fast die ganze Zeit in Mannheim oder Heidelberg eingesetzt. Ab 2010 leitete er die Heidelberger Kripo, mit der Gründung des großen Polizeipräsidiums. 2014 wurde er Chef der gesamten Kripo. Wer ihn bei Razzien oder Großeinsätzen erlebt hat, der weiß, dass der stets freundliche Kurpfälzer auch sehr streng durchgreifen kann.

Als Vizepräsident wird er – zu repräsentativen Anlässen – erstmals seit 1984 wieder Uniform tragen, nun mit einem goldenen Stern und Eichenlaub. Da Präsident Thomas Köber im April 2019 in Ruhestand geht, kommt ihm auch die Aufgabe zu, den Übergang zu gestalten. Entspannung findet der 57-Jährige, der seit fünf Jahren keine Traineraufgaben mehr übernimmt, beim Schlagzeugspielen oder als ehrenamtlicher Sportboot-Fahrlehrer. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018