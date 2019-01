Kolping-Bildungswerk neuer Träger des Kurpfalz-Gymnasiums und der Realschule Mannheim

Mannheim.Aufatmen bei Lehrern, Eltern und Schülern. „Das Kurpfalz“, eine staatlich anerkannte Privatschule mit Gymnasium und Realschule in Mannheim, hat einen neuen Schulträger - das Kolping-Bildungswerk. Das teilte der Insolvenzverwalter des Kurpfalz-Gymnasiums und der Realschule Mannheim, Tobias Wahl, am Freitag mit. Alle Lehrer, weiteren Angestellten und Schulleiter behalten ihren Arbeitsplatz, hieß es in einer MItteilung. Die beiden Schulleiter, Eva-Maria Kuonath und Florian Schmitt, werden weiterhin das Kurpfalz-Gymnasium und die Realschule leiten. Der neue Schulträger übernimmt mindestens 90 Prozent der Anteile an der "das Kurpfalz-Gymnasium und Realschule Mannheim (GdbR)". Die Gesellschafter werden die Schuldnerin mit frischem Kapital ausstatten, um im Rahmen eines Insolvenzplans einen Vergleich mit den Gläubigern zu erzielen. Diesen Plan wird der Insolvenzverwalter kurzfristig beim Amtsgericht Mannheim einreichen, damit die Gläubiger darüber abstimmen können.

Erhebliche Investitionen seien zudem zukünftig in Gebäude und Schulausstattung vorgesehen.„Durch den Einstieg (des Kolping-Bildungswerks; Anm. der Redaktion) ist die Zukunft des Gymnasiums und der Realschule mit insgesamt rund 700 Schülern, 68 Lehrern und weiteren Angestellten langfristig gesichert“, teilte der Insolvenzverwalter mit. Das Kolping-Bildungswerk Württemberg mit Sitz in Stuttgart betreibt mit seinen 30 Tochtergesellschaften unter anderem Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, Schulen der Sekundarstufe 1 und 2 und des zweiten Bildungswegs sowie berufliche und allgemeine Aus- und Weiterbildung.

Die Suche nach einem neuen Träger erfolgte im Rahmen eines von der Unternehmensberatung Allert & Co. aus Mannheim und dem Insolvenzverwalter durchgeführten Investorenprozesses. Das Kolping-Bildungswerk Württemberg hatte den Insolvenzverwalter, den vorläufigen Gläubigerausschuss, die Altgesellschafter und den Betriebsrat mit dem besten pädagogischen Konzept und der für die Gläubiger besten Lösung überzeugt und sich gegenüber anderen Bewerbern durchgesetzt, heißt es in der Mitteilung.

Investitionen vorgesehen

„Ich freue mich über die Entscheidung für das Kolping-Bildungswerk Württemberg. Zwischen der Eigentümerfamilie Schmitt und mir bestehen seit rund 20 Jahren über den Privatschulverband gute Kontakte. Das Kurpfalz verfügt über ein bewährtes pädagogisches Konzept und ist ein Leuchtturm in der Privatschullandschaft. Dieses werden wir im Grundsatz bewahren und gemeinsam weiter entwickeln“, sagte Klaus Vogt, Vorstandsvorsitzender des Kolping-Bildungswerks Württemberg. Zudem seien künftig auch erhebliche Investitionen in Gebäude sowie in die Ausstattung etwa durch die Anschaffung von moderner IT-Infrastruktur vorgesehen.

Denn das Kolping-Bildungswerk verfüge über viel Erfahrung bei der Übernahme und Integration von Schulen mit unterschiedlichem Profil. Das belegten zum Beispiel die positiven Erfahrungen nach der Übernahme des Englischen Instituts Heidelberg 2017. Hier sei die Integration unter Beibehaltung des traditionellen Schulnamens und des gewachsenen Profils erfolgt. Zudem ist der neue Schulträger auch Träger eines Gymnasiums G9 in Heidelberg und Fellbach, woraus sich Synergieeffekte ergeben würden. Es gebe auch Gemeinsamkeiten im Sportbereich. Das Kolping Bildungswerk Württemberg ist Partner des VfB Stuttgart und hat ein eigenes Konzept für Nachwuchsspieler entwickelt. Dazu passe, dass das Kurpfalz das Talentförderprogramm für Nachwuchssportler unterschiedlicher Sportarten erfolgreich aufbaut.