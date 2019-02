„Kommentarlos weggehen und Anzeige erstatten“

Ein Mann zeigt einer 17-Jährigen abends in einer Passage in der Innenstadt sein Geschlechtsteil. Ein anderer öffnet vor einer 86-Jährigen in einer Straßenbahn mitten am Tag die Hose. Ein Dritter uriniert in einem ICE auf dem Weg zum Mannheimer Hauptbahnhof in ein Abteil und befriedigt sich danach vor einer Zugbegleiterin. Alles Meldungen aus Mannheim, die in den vergangenen Wochen in dieser

...