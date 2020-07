„Kommt Berufsverbot gleich“

Chorgesang und Blasmusik in Schulen – auf längere Sicht wegen der Corona-Pandemie verboten? So hat es das Land Baden-Württemberg verfügt. Bei den Betroffenen stößt das auf Fassungslosigkeit. Damit werde „die jahrelange Aufbauarbeit in Chören, Orchestern, Bands und anderen Ensembles weitgehend zunichtegemacht“, findet Gerhard Weber, Geschäftsführender Leiter der Mannheimer Gymnasien, deutliche

...