Kommunalwahl am 26. Mai 2019

Die SPD ist traditionell die erste Partei in Mannheim, die ihre Liste für die Kommunalwahl aufstellt. Das ist auch dieses Mal so. Die CDU plant ihren Listen-Parteitag am 26. Januar, die Grünen wollen ihre Kandidaten am 24. November küren. Die AfD geht derzeit von einem Termin Anfang Februar 2019 aus. Von den anderen derzeit im Gemeinderat vertretenen Parteien und Listen (Mannheimer Liste/Freie Wähler, FDP, Linke, Mittelstand für Mannheim, Mannheimer Volkspartei, NPD) sind bislang noch keine Termine für die Listenaufstellung bekannt. Gewählt wird der neue Gemeinderat am 26. Mai 2019, am selben Tag wie die Europawahl. bro

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018