Kommunen wollen Innenstädte attraktiver machen

Mannheim.Die Corona-Pandemie hat den Trend zum Online-Handel verstärkt - und stellt damit die Innenstädte vor große Herausforderungen. Auch das Schließen von Kaufhäusern wie zuletzt bei Galeria Karstadt Kaufhof und die Aufgabe alteingesessener Einzelhandelsgeschäfte machen den Städten zu schaffen. Wie man die City als attraktiven Ort dennoch erhalten kann, das ist Thema der Präsidiumssitzung des Deutschen Städtetags an diesem Dienstag in Mannheim. Ergebnisse des Treffens von 20 Oberbürgermeistern werden in einer Pressekonferenz (12.45 Uhr) bekanntgegeben.

Vor Kurzem hatte der Verband schon vorgeschlagen, den Kommunen den Erwerb von Immobilien in zentralen Lagen zu erleichtern. Ziel: mehr Orte der Begegnung, mehr soziale Einrichtungen sowie gemischtes Wohnen und Arbeiten. Dazu könne etwa die Städtebauförderung erweitert werden.

Nach Angaben des Hauptverbands des deutschen Einzelhandels hat der stationäre Handel 2019 seinen Umsatz um 1,2 Prozent auf 477 Milliarden erhöht. Die Online-Händler legten um 9,1 Prozent auf 58,5 Milliarden Euro zu. Jeweils ein Viertel der Erlöse entfallen auf Mode und Accessoires sowie auf Elektrogeräte.

