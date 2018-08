Komödie „Landeier – Bauern suchen Frauen“ im Oststadttheater

Anzeige

Das Oststadttheater zeigt am Freitag, 10. August, um 20 Uhr die Komödie „Landeier – Bauern suchen Frauen“. Drei Pfälzer Prachtkerle im vorsorgeuntersuchungsberechtigten Lebensabschnitt haben alles, wovon ein richtiger Landwirt träumt: Feld, Vieh und ertragreiche Ernten. Doch fehlt ihnen noch die passende Frau. Aber wie begeistert man überhaupt die moderne Großstadtfrau für das Landleben samt ihrer Ureinwohner. Mit Zuchtschweinen oder vielleicht doch mit nackten Tatsachen? Für die Vorstellung am Freitag verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Oststadttheater)