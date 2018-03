Komödie rund ums Rad

Anzeige

Mannheim.Überraschungsbesuch bei einer Wiederaufnahmeprobe im „Schatzkistl“: Plötzlich stand Dietrich Nagel, Filialdirektor der BBBank Mannheim in M 1, auf der Bühne, als dort gerade die Eigenproduktion „Tandem für drei“, eine Komödie zum Fahrradjubiläum, lief.

„Ich wollte schon immer mal hautnah die Probenarbeit eines von uns mitunterstützten Stückes erleben“, schmunzelte er in die Runde und schwang sich zusammen mit den Darstellern aufs Tandem. Schließlich hat er es – indirekt – mit bezahlt. Nagel gehört zu den großen Unterstützern der „Schatzkistl“-Eigenproduktion, machte sie mit einer Spende von 10 000 Euro erst möglich. „Eine tolle Hilfe, und das schon im vierten Jahr in Folge“, dankte Peter Baltruschat, „Schatzkistl“-Chef und Leiter vom Kulturnetz Mannheim/Rhein-Neckar.

Eigene Stücke neu zu schreiben, zu produzierne und ins Repertoire aufzunehmen – das alles sei aus eigener Kraft nicht möglich. Er äußerte sich daher dankbar über die kontinuierliche Förderung der langjährigen Partner. MVV Energie AG und Heinrich Vetter-Stiftung helfen dem „Schatzkistl“ jährlich in gleicher Größenordnung wie die BBBank, auch die Eichbaum-Brauerei, der Förderkreis Kulturnetz und die Stadt zählen zu den wichtigen Stützen, zählt er auf. „Wobei wir uns von der Stadt für die Zukunft gerne noch etwas mehr finanziellen Beistand wünschen würden, denn die Schatzkistl-Besucherzahlen sind im Verhältnis zur Fördersumme und im Vergleich zu anderen Häusern beeindruckend“, merkte Baltruschat an. Das Musikkabarett im Keller des Leonardo Royal Hotels zählte im vergangenen Jahr insgesamt 12 984 Besucher, was bei 181 Veranstaltungen einer Auslastung von 72,3 Prozent entspricht. Der jährliche städtische Zuschuss beträgt 10 000 Euro.