Kompetenz und Platz gefragt

Eine beliebte Alternative zu Kita und Kindergarten stellt die Kindertagespflege dar. Im Bereich der unter dreijährigen Kinder macht diese besondere Form mit derzeit etwa 700 Plätzen in Mannheim gut 25 Prozent des Angebotes in dieser Altersstufe aus. Da seit rund fünf Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht, werden Personen gesucht, die sich hauptberuflich zur Tagesmutter und zum Tagesvater ausbilden lassen, dabei unterstützt der Bund die Länder und Kommunen. In den meisten Fällen handelt es sich um eine selbstständige Tätigkeit.

Neuen Berufsweg eröffnet

In Mannheim erhielten nun 50 Tagesmütter und drei Väter das Bundeszertifikat zur Tagespflege, der neue Berufsweg ist hiermit feierlich eröffnet. „Kinderbetreuung ist ein sehr wichtiges Thema vor dem Hintergrund der Leistung, die Erzieher und Tagespflegepersonen erbringen. Die Tagespflege unterscheidet sich darin von der Kita, dass die Pflegeperson individuell auf das Kind abgestimmt ist, die Eltern wählen bewusst jemanden aus“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb.

Annonce in der Bahn entdeckt

„Zurzeit macht die Tagespflege 25 Prozent der Plätze aus, diese Zahl soll aufgrund der stadtweit hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen und der weiter steigenden Geburtenzahlen auf 30 gesteigert werden. Das bedeutet 140 neue Stellen.“ Um den Qualifizierungslehrgang zu beginnen, müssen die Personen bestimmte Grundlagen mitbringen, darunter viele zwischenmenschliche Fähigkeiten wie zum Beispiel Erfahrung im Umgang mit Kindern oder Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft mit Eltern und Jugendamt. Auch die eigene Wohnung wird genau unter die Lupe genommen. Ist genug Platz zum Spielen da? Oder auch, um sich mal zurückzuziehen? Steckdosen werden mit einer Kindersicherung ausgestattet.

Die meisten Haustiere sind ebenfalls kein Problem, hier gilt es jedoch, sich abzusprechen. Wer eine Katzenhaarallergie hat, sollte sich nicht eine Tagesmutter mit Stubentiger aussuchen. Sind die eigenen vier Wände nicht geeignet, gibt es noch die Möglichkeit zur so genannten „Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen“.

Hier sind oft mehrere Pflegepersonen tätig, eine Festanstellung durch Träger ist möglich. „Ich arbeite in der Villa Sonnenschein in Feudenheim, unser Träger ist InFamilia. Dabei handelt es sich um eine Großtagespflegestelle – nicht zu verwechseln mit einer Kita“, erklärte Tagesvater Dominik Dionisius. „Meine Schwester brauchte vor ein paar Jahren eine Kinderbetreuung, die ich übernahm. Dabei bin ich auf die Idee gekommen, dies auch beruflich zu machen.“ Bei Assia Stamm war es die gezielte Werbung der Stadt Mannheim: „Ich habe jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit die Annonce in der Straßenbahn gesehen. Irgendwann rief ich an. Ich entschloss mich für den Lehrgang, absolvierte den Unterricht und eine schriftliche Arbeit. Das Jugendamt hat die Wohnung gecheckt. Nun habe ich das Zertifikat und betreue fünf Kinder.“

Wird die Geldleistung vom Jugendamt bewilligt, werden für Kinder unter drei Jahren 5,50 Euro und für Kinder ab drei Jahren 4,50 Euro pro Stunde geleistet. Von den Eltern wird zusätzlich noch ein monatlicher Kostenbeitrag fällig, dieser ist einkommensabhängig und gestaffelt nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018