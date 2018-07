KomplizierterBrand im Pflegeheim

Anzeige

Zu einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz kam es gestern ab etwa 13.30 Uhr auf der Rheinau im Seniorenzentrum Maria-Scherer-Haus. Bei, so die Angaben der Feuerwehr, Bauarbeiten in dem Haus entstand ein Dehnfugenbrand, bei dem sich in den Fugen zwischen Gebäudeteilen Dämmmaterial entzündete. „Anfangs hat sich auch Rauch in einem Stockwerk ausgebreitet“, informiert Marco Bauer vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Die rückte mit den Löschzügen der Wachen Süd und Mitte in der Minneburgstraße an, später kamen zur Ablösung noch Ehrenamtliche der Abteilungen Rheinau und Innenstadt der Freiwilligen Feuerwehr hinzu. „Das wird sich noch lange hinziehen, immer tauchen noch irgendwo Glutnester auf, die man dann nach und nach ablöschen muss“, sagte Bauer am Abend. Bei Dehnfugenbränden sei „gerade die Lokalisierung der Glutnester das Schwierigste, das dauert“, so Bauer.

Auch für den Rettungsdienst bedeutete der Brand einen Großeinsatz. Um die Bewohner zu betreuen, wurden die hauptamtlichen Kräfte am Nachmittag von Ehrenamtlichen der Johanniter abgelöst. Zudem stand stets ein Notarzt bereit. „Knapp 60 Bewohner mussten von einem Gebäudeteil in den anderen umziehen, aber das Pflegepersonal hat hervorragend reagiert, es hat alles geklappt“, so Herwin Hadameck, Einsatzleiter Rettungsdienst. Es seien kaum bettlägerige Bewohner betroffen, „fast alle können laufen, haben Rollator oder Rollstuhl“, so Hadameck: „Es besteht keine Gefahr, verletzt wurde niemand, das lief alles sehr ruhig und ohne Probleme ab“, sagte er. pwr