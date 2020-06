Kompostplatz hat wieder geöffnet

Der Kompostplatz der Abfallbeseitigungsgesellschaft in der Ölhafenstraße 1-3 auf der Friesenheimer Insel nimmt den regulären Betrieb wieder auf. Das teilte die Stadt mit. Damit wird die vorübergehend eingerichtete Grünschnitt-Annahmestelle in der Max-Planck-Straße wieder geschlossen. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Kompostplatz nicht öffnen. Dort kann jetzt wieder Kompost in größeren Mengen abgegeben werden: montags bis samstags von 8 bis 15.30 Uhr. Gleichzeitig, so schreibt die Stadt weiter, wird an den beiden Recyclinghöfen im Morchhof in Neckarau und auf der Friesenheimer Insel weiter kein Grünschnitt angenommen. Damit sollen Rückstaus und Wartezeiten vermieden werden. Grünabfälle aus dem Garten könnten auf dem Kompostplatz „schnell entsorgt“ werden. Außerdem wird die Biotonne seit 18. Mai wöchentlich geleert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020