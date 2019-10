Kompp: Verbot zielt auf Blockfahne ab

Der Ärger vieler Fans ist groß. Das Choreographie-Verbot im nächsten Heimspiel, das der SV Waldhof am Sonntag ausgesprochen hat, stößt unter organisierten Anhängern auf Unverständnis. Im Gespräch mit dem „MM“ verteidigt Geschäftsführer Markus Kompp am Montag die Entscheidung. Fan-Vertreter hätten beantragt, bei der Partie gegen Halle am Samstag (14 Uhr) eine Blockfahne zu entrollen. So werden Transparente genannt, die über einen Teil der Tribüne gehen. „Wir haben gegen Rostock gesehen, was darunter passiert: Einige Fans vermummen sich, damit sie von den Videokameras nicht erkannt werden, und zünden Pyrotechnik“, sagt Kompp.

Bei der Partie gegen Rostock am 29. September brannten zu den Choreographien sowohl im Gäste- als auch im Heim-Fanblock Rauchgas-Bengalos. Zudem wurde ein Zivilpolizist bei einer Schlägerei mit Waldhof-Anhängern verletzt.

Erneut Gesprächsangebot der Fans

Laut Kompp sind im Carl-Benz-Stadion ab sofort keine Blockfahnen mehr zugelassen. Ob Choreographien ohne eine solche bei künftigen Heimspielen wieder erlaubt werden, ließ der Geschäftsführer offen. Erstmal gelte das Verbot nur für die Partie gegen Halle. Der Verein behalte sich aber vor, es bei neuen Vorfällen „bis auf Weiteres“ zu verlängern.

Der Fan-Dachverband PRO Waldhof sprach am Sonntag von einem „sinnlosen Verbot“. Seit Monaten beschränke die Geschäftsführung ihre Kommunikation mit den Fans darauf, Beschlüsse weiterzugeben. Auch die Aufarbeitung von Vorfällen wie gegen Rostock finde „hinter verschlossenen Türen und ohne die Fachexpertise von Fanvertretern statt“. Man biete dem Verein nun erneut konstruktive Gespräche an.

Dafür sei er immer offen, betont Kompp: „Aber die Betonung muss auf konstruktiv liegen.“ Er habe seit dem Spielabbruch gegen Uerdingen im Mai 2018 so viel mit Fanvertretern geredet „wie wahrscheinlich niemand sonst. Aber über eine Legalisierung von Pyrotechnik braucht mit mir niemand zu sprechen.“ Die werde vom DFB nun mal verboten.

Einen Unterschied zwischen geworfenen Feuerwerkskörpern, die den Spiellabbruch gegen Uerdingen auslösten, und Rauchgas-Bengalos, wie es sie gegen Rostock gab, will Kompp nicht machen: „Ich unterscheide nur zwischen positivem Support, der ohne Pyrotechnik auskommt, und negativem Support, der uns DFB-Strafen einbringt.“

Dirk Herzbach, Polizei-Einsatzleiter bei Spielen im Carl-Benz-Stadion, stellt sich auf Anfrage „zu einhundert Prozent dahinter“, dass sich der Verein so klar gegen Pyrotechnik positioniere. „Gegen stimmungsvolle Choreos hat doch niemand was.“ Bengalos im Block seien allerdings nicht zu akzeptieren. Dass PRO Waldhof in einer Pressemitteilung nun auch die Verletzung seines Kollegen bedauert und baldige Genesung wünscht, freut Herzbach. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.“ Die Videoaufnahmen, die den Tathergang zeigen, seien noch nicht vollständig ausgewertet.

Auf der „MM“-Facebookseite gingen die Meinungen über das Choreographie-Verbot auseinander. Sirko Schulz etwa bedauert: „Oje, genau das ist es, was ein Stadionbesuch so schön macht.“ Die das entschieden haben, sollten lieber die Sportart wechseln. Ich empfehle Synchronschwimmen“, spottet der Leser. „Jetzt spielt Mannheim mal wieder im Profifußball mit, und dann kommt man mit so unsinnigen Verboten.“ Und Maurice Latton meint, der größte Teil der Fans gehe gerade auch wegen der Stimmung und der Choreographien ins Stadion. Gudrun Danz schreibt: „Die Waldhof-Choreo ist mit das Beste, was es in den Stadien gibt.“ Wenn sie allerdings einige als Deckung für Pyrotechnik nutzten, „muss der Verein reagieren. Wir sollten den sportlichen Erfolg nicht in Gefahr bringen.“

Dienstag, 15.10.2019