Kompromiss für „Umbau“ des Walds

Das Tauziehen hinter den Kulissen dauerte einige Wochen – jetzt gibt es einen Kompromiss beim umstrittenen „Umbau“ des sogenannten Kollekturwalds, eines Teils des Käfertaler Waldes auf der Schönau. Aus dem Wald soll die invasive Baumart Traubenkirsche, die nach Waldbränden und Stürmen in den 1960er und 1979er Jahren gepflanzt wurde, entfernt und durch heimische Gehölze ersetzt werden. Ziel des Vorhabens: Es soll ein „standortgerechter, klimastabiler und artenreicher Laubmischwald“ entstehen. Dazu plant der Waldbesitzer, die Evangelische Stiftung Pflege Schönau (ESPS), eine groß angelegte Rodungsaktion, gegen die sich sowohl Umweltschützer als auch die städtische Forstbehörde zur Wehr gesetzt haben (wir berichteten).

Rodung auf kleineren Waldstücken

Nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung will man diesen „Umbau“ nun nicht mehr innerhalb von nur drei Jahren auf der rund 100 Hektar großen Fläche bewerkstelligen, sondern dies auf einen Zeitraum von acht Jahren ausdehnen. Wie Christine Flicker (ESPS) erklärte, werden dementsprechend pro Jahr kleinere, jeweils etwa zwölf Hektar große Waldstücke bearbeitet.

Die von der ESPS beauftragte Landschaftsagentur Plus GmbH (LA Plus) erläutert das Vorhaben bei einer Online-Bürgerinformations- und -dialogveranstaltung am Freitag, 30. Oktober, um 18 Uhr. Alle Interessierten können sich bis 15 Uhr am Freitag per E-Mail anmelden. Eine ursprünglich geplante Info-Veranstaltung mit anschließendem Waldrundgang vor Ort musste wegen der verschärften Corona-Regeln abgesagt werden.

Info: Online-Dialog: anmeldung@ landschaftsagenturplus.de

