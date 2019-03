Konferenz für die Kultur

Vom 3. bis 5. April werden im Port25 sowie den Gründungszentren C-Hub und Musikpark in der Hafenstraße im Jungbusch mehr als 300 Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft zum Thema „Digital Cultures in Future“ (auf Deutsch: Digitale Kultur der Zukunft) erwartet. Das französische Kulturministerium in Paris, die französische Botschaft in Berlin, das Institut Français und Startup in Mannheim wollen als Initiatoren von „Allez Hop!“ die Vernetzung der deutschen und französischen Kultur- und Kreativwirtschaft vorantreiben. Schirmherr ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (Bild): „Das Forum macht die Verbindung von Kreativwirtschaft und Mittelstand sichtbar, fördert neue Kooperationen und leistet einen lobenswerten Beitrag zur Förderung der deutsch-französischen Zusammenarbeit.“

Die Teilnehmer des Kongresses setzen sich vor allem mit der Frage der digitalen Transformation und der Innovation in der Kultur auseinander. An drei Tagen kommen mehr als 70 internationale und renommierte Experten zusammen, die in Reden, Workshops und Diskussionsrunden das Thema von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Die zentrale Ansprache hält Michela Magas, „Woman Innovator of the Year 2017“ der Europäischen Union, zur Zukunft der Kultur- und Kreativwirtschaft und ihrer Rolle für die Innovationsfähigkeit anderer Branchen.

Der erste Kontakt zwischen der französischen Botschaft und Startup wurde durch den Honorarkonsul Folker R. Zöller hergestellt. Überlegungen zu einer gemeinsamen Veranstaltung gibt es bereits seit Ende des Jahres 2017. „Wir haben festgestellt, dass es vergleichsweise wenige strukturelle deutsch-französische Kooperationen auf der Ebene der Kultur und der Kulturwirtschaft gibt, und diese Lücke wollen wir schrittweise gemeinsam mit unseren französischen Partnern schließen“, sagt Christian Sommer, Geschäftsführer von Startup Mannheim.

Außerdem stellen sich je fünf französische und deutsche Unternehmen aus der Kulturwirtschaft vor, um ein Preisgeld von 5000 Euro zu ergattern. Künstlerische Einlagen und ein Empfang in den Reiß-Engelhorn-Museen runden das Programm ab. „Ich glaube, dass wir mit der ersten Ausgabe von ‚Allez Hop‘ in Mannheim eine hochwertige Konferenz zusammengestellt haben“, sagt Matthias Rauch, Leiter der Kulturellen Stadtentwicklung bei Startup und Kurator der Veranstaltung. Die Konferenz findet am 4. und 5. April von 9 bis 18 Uhr, die Workshops finden an allen drei Tagen statt. Die Teilnahme ist nach einer Online-Registrierung kostenfrei: allezhop.eventbrite.de. red/lok (Bild: dpa)

