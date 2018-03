Konferenz will in die Zukunft blicken

Anzeige

Mannheim.In den USA verbreitete sich das Format wie ein Lauffeuer, im Internet wurden die Videos der TED-Konferenzen unzählige Male abgerufen. Was sich in den 2000er Jahren als progressive Ideenplattform etablierte, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Zukunftsstrategien für „Technology, Entertainment und Design“ vorzudenken, hat sich auch andere Disziplinen zu eigen gemacht. Am Donnerstag wird die TEDx-Konferenz ins Capitol einziehen.

Oliver Brümmer, der sonst als Unternehmensberater für Deloitte Consulting arbeitet, hat sich Mannheim für die Veranstaltung ausgewählt. Und das nicht nur, weil der heute 34-Jährige aus Feudenheim kommt. Nachdem sich in den letzten Jahren in Berlin, Hamburg und München erste TEDx-Events etablierten, versteht er die Lizenzname im Oktober 2016 auch als bewussten Kontrast zur großen Metropole.

„In einem internationalen Diskurs, der vieles gern vereinheitlicht, ist es von enormer Bedeutung, die Ideen von morgen außerhalb der gängigen Konvention zu denken, und ich bin davon überzeugt, dass eine mutige Stadt wie Mannheim dafür genau der richtige Ort ist“, sagt Brümmer. Dabei soll der TEDx-Auftakt in Mannheim keine verklausulierte Fachkonferenz werden – „davor bin ich vom Team in New York auch gewarnt worden“ –, sondern eine „interdisziplinäre und cross-funktionale Gesprächsfläche“ bieten, die zum mutigen Denken in die Zukunft animiert.