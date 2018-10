Konfirmanden sagen Ja zum Glauben

Auf den Treppen des Wasserturms tut die Gruppe Mannheimer Konfirmanden so, als erhalte Tim eine zweite Taufe. Vom symbolischen Ritus machen sie ein Foto, das sie der Jury schicken. Wie alle anderen 170 Konfirmandengruppen aus ganz Baden-Württemberg, die in der KonfiNacht die Mannheimer City erkunden, stellen sie das Wettbewerbsmotto dar: die Taufe.

Landesbischof gibt seinen Segen

„Der Ritus symbolisiert den Eintritt ins Christentum, die Konfirmation steht für die Bekräftigung der Taufe und dem Ja-Sagen zum Glauben“, erklärt Tim: „Die Selfies widmen wir auch Psalm 139, unter dem das ganze Event steht: Von allen Seiten umgibst Du mich. Wir sollen ein Synonym finden, der den Sinn des Psalms trifft, die Buchstaben des Wortes in den Quadraten suchen und Selfies davon machen. Wir haben uns für Fame entschieden, denn auch ein Superstar wird von allen Seiten umgeben.“

In der Konfi-Nacht wird Mannheim zur Stadt der Begegnung für Konfirmandengruppen aus dem ganzen Land, die hier zusammenkommen und sich vernetzen. Konfirmation bedeutet, den eigenen Glauben verstehen lernen, wie Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh beim Abendsegen in der Citykirche Konkordien sagt. „Die neue Generation an Konfirmanden trifft auf ein großes Thema unserer Zeit: Die Begegnung, Gemeinschaft und das Miteinander leben, auch mit ganz anderen Menschen.

Mit weit mehr als 150 in Mannheim lebenden Nationen ist es eine Stadt der kulturellen Vielfalt“, berichtet Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz beim festlichen Gottesdienst: „Vielfalt bedeutet, dass man sich auf andere einlässt. Mannheim ist eine Stadt der Offenheit für Glaubensflüchtlinge. Ich wünsche mir, dass ihr den Geist der Offenheit mitnehmt.“

Auch die interkulturellen Workshops am nächsten Morgen wie der Moscheebesuch stehen ganz unter dem diesem Motto. Während des Freitaggebets beten rund 2000 Menschen Schulter und Schulter in dem runden, perfekt symmetrischen Gebetsraum der Moschee Richtung Mekka, der in den Farben des Orients gehalten und mit Kalligraphie verziert ist. Der große Teppich dämpft alle Geräusche. „Kein Hall wie in einer Kirche“, stellt einer der Konfirmanden fest. Schulter-an-Schulter, das steht für die Gleichstellung vor Gott, der keine Unterschiede nach Status oder Reichtum macht.

„In der Gemeinde akzeptiert jeder jeden“, erklärt Moscheeführerin Inas Asiye Kamran. Gedanken wie „Den kann ich nicht leiden“ hätte es nicht zu geben. „Viele meiner deutschen Kommilitonen wollen immer wieder mit mir in die Moschee kommen, um die ruhige Atmosphäre zu genießen“, erzählt sie. In den fünf Gebeten, die ein gläubiger Moslem am Tag spräche, ginge es genau darum, Ruhe zu finden: Man solle sich in der Tradition Mohammeds, der letzte Prophet, der in der Vorstellung des Islams lange nach dem Propheten Jesus gelebt hat, die Zeit nehmen, aus der Verblendung des Alltags zu gehen und sich vom Alltagsstress erholen. Im einem der Workshops erleben die Konfirmanden, was Flucht bedeutet. Sie lesen Erfahrungsberichte von geflüchteten Kindern und erleben die Flucht nach: Es verschwinden Gegenstände aus der Wohnung, die der Vater verkauft, um die Flucht zu finanzieren.

Mitgefühl als Workshop-Thema

Die Jugendlichen packen einen Rucksack mit allem, was ihnen wichtig erscheint. Den Rest lassen sie zurück. „Es ist hart, Haustiere, Verwandte und alles Vertraute zurückzulassen und in der Türkei festgehalten zu werden, um hart arbeiten zu müssen“, sagt eine Konfirmandin: „Man weiß nicht, was mit Oma und Opa ist.“ Die neue Umgebung ist fremd und aufgrund sprachlicher und kultureller Barrieren verwirrend. „Die Kinder sollen empathiefähig gemacht werden und Verständnis für Geflüchtete entwickeln“, erklärt Leiterin Veronika Reuter: „Sie sollen darüber nachdenken, wie sie auf Mitschüler, die im Asyl leben, zugehen wollen.“

In den Workshops geht es um religiöse Riten, Emojis (Bild, das Emotionen ausdrückt) bei der Auslegung von Psalmen, um öffentliche Einrichtungen und Organisationen, die für Gerechtigkeit sorgen, aber auch um Wertfragen, die die Kinder in diesem Alter umtreiben. In der Spielwelt von Minecraft simuliert Landespfarrer Ebinger erst eine harte Welt, in der es ums pure Überleben geht, in der Nahrungsmittel knapp sind und das Prinzip Jeder-gegen-Jeden gilt. Danach simuliert er eine Welt, in der die Spieler kooperieren und sich bei dem Bau von Siedlungen unterstützen. „In der Survival-Welt stecken die Jugendlichen schnell Schadenspunkte ein und landeten in der Unterwelt, in der sie als tot gelten“, erklärt Ebinger: „Die Welt ist durchaus vergleichbar mit dem wirklichen Leben, auch in diesem Alter haben sie Feinde.“

Das Fazit, das die Konfirmanden im Workshop erarbeiten: Kooperation ist in einer Welt, in der es oft um Konkurrenz geht, nichts Selbstverständliches und wenn man nicht kooperiert, entsteht nichts Schönes. Aber die wenigen mit Vertrauen auf Gott können sich gegen andere, Stärkere behaupten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018