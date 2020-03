Kongress mit Gauck an der Uni abgesagt

Das Mannheim Forum an der Universität ist am Freitag abgesagt worden. Dies sei entschieden worden wegen der Ausbreitung des Coronavirus, sagte Tim Hofmann, einer der Organisatoren, dieser Redaktion. Der von Studenten organisierte Kongress war für die Zeit vom 19. März bis zum 21. März, geplant. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck fungierte als Schirmherr und war als Redner für die Eröffnung der Forums am Donnerstag im Nationaltheater als vorgesehen.

Geld wird zurückerstattet

Auch zahlreiche Referenten aus der Wissenschaft, wie beispielsweise die Nobelpreisträgerin für Medizin, Christiane Nüsslein-Volhard, und Medienvertreter wie Jessica von Blazekovic von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und Marco Pecht vom „MM“ hatten ihr Kommen schon vor Monaten zugesagt. „Wir haben allen abgesagt und sehr positive Rückmeldungen erhalten. Auch aus dem Mannheimer Rathaus. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) war ebenfalls auf der Rednerliste vertreten.

Die etwa 60 Studenten, die während der vergangenen Monate an den Vorbereitungen des Mannheim Forums engagiert mitgearbeitet hätten, seien zwar enttäuscht gewesen über die Absage. „Uns allen ist aber klar, dass momentan Verantwortung und gesellschaftliche Solidarität am wichtigsten sind“, sagte Hofmann. Das Geld für die etwa 530 verkauften Tickets werde nun zurückerstattet, bereits für den Kongress engagierte Dienstleister hätten bisher mit Kulanz und Verständnis auf die Absage der Veranstaltung reagiert.

Darüber hinaus wurden am Wochenende weitere geplante Veranstaltungen abgesagt – eine Auswahl:

Die KZ-Gedenkstätte in Sandhofen ist ab sofort bis auf Weiteres geschlossen.

Der Förderverein „Freunde des Karlsterns“ hat seine für Samstag, 21. März, im Jugendhaus Waldpforte geplante Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit vertagt.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sagt alle Veranstaltungen zunächst bis 1. Mai ab. Diese Entscheidung gilt für geführte Radtouren und Codieraktionen ebenso wie für ADFC-Monatstreffen und den Vereinsstammtisch.

Der Sommertagszug des Bürgervereins Gartenstadt am Sonntag, 22. März, findet nicht statt.

Die für Donnerstag, 26. März, 17 Uhr, in der Thomasgemeinde (Johannes-Hoffart-Straße 1) in Neuhermsheim vorgesehene Aktion „Danke“ ist abgesagt. Damit wollten sich die Initiatoren erkenntlich zeigen, dass ein fester Jugendtreff in Neuhermsheim nunmehr realisiert werden kann.

Die Jubiläumsfeier der Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe Mannheim findet nicht statt.

Der Nicaraguaverein Mannheim-El Viejo hat die Veranstaltung „Besuch in El Viejo-Nicaragua“ am Donnerstag, 19. März, 19 Uhr, im Stadthaus, N 1, Raum Toulon, verschoben.

Im Ella & Louis im Rosengarten ist der Konzert- und Barbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt worden.

Im Lindbergh, Seckenheimer Landstraße 170, pausieren alle Partyveranstaltungen wie „Montags-Session“ und die „Greyzie’s Night“. Der Gaststättenbetrieb läuft weiter.

Die Ausstellung „Neue Richtungen“ von Studierenden des Seminars Plastik an der Freien Kunstakademie schließt ebenfalls.

Die Mitgliederversammlung des SC Rot-Weiß Rheinau am Freitag, 20. März, ist verschoben worden.

Das Wahlkreisbüro der Linken in T 6 bleibt ab diesem Montag, 16. März, geschlossen. Alle öffentlichen Termine, Treffen und Aktionen der Linken bis einschließlich 19. April sind abgesagt.

