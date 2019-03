Kongress: Vorteile von „Big Data“

Die Studenteninitiative Marketing zwischen Theorie und Praxis (MTP) lädt zum Digital-Marketing-Kongress ein. Am Samstag, 30. März, ab 9 Uhr dreht sich im Schloss alles um das Thema „Big Data“. Beim bereits zehnten Kongress dieser Art werden in Workshops, Vorträgen und Podiumsdiskussionen die Vorteile diskutiert, die sich durch die intelligente Nutzung großer Datenmengen ergeben. Weil Unternehmen heutzutage bereits im Voraus wissen, welche Bedürfnisse ein Kunde in der Zukunft haben wird, können sie ihre Marketingmaßnahmen effizienter gestalten. Der Kongress wendet sich an Studierende und Berufstätige, die sich für aktuelle Trends im digitalen Marketing interessieren. Eine Anmeldung ist notwendig unter mtp.org/dmc-mannheim-2019. tbö

